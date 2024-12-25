Масований обстріл на Різдво: Росія залишила тисячі українців без тепла

Унаслідок масованої атаки росіян спрямованої на енергетичну систему України, тисячі українців залишилися без тепла, води та світла. Постраждали кілька областей, а в частині регіонів зафіксовано серйозні перебої з теплопостачанням.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на віцепрем'єра з відновлення – міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби. За його словами, окупанти випустили понад 70 ракет і більше 100 дронів-камікадзе.

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Різдвяна атака Росії по українській енергетиці

Під ударом опинилися Дніпропетровська, Харківська, Донецька, Кіровоградська, Полтавська та Івано-Франківська області.

Олексій Кулеба зауважив, що попри злагоджену роботу сил ППО, є влучання. Зокрема, у Дніпрі внаслідок обстрілу загинув працівник теплоелектростанції.

Через обстріли у низці регіонів зафіксовано проблеми з теплопостачанням. Найскладніша ситуація в Харківській області, де без тепла залишаються 500 тисяч абонентів, а це понад 2,6 тисячі будинків.

У Дніпропетровській області відключено тепло в 155 будинках, а на Івано-Франківщині – в 81 будинку. Фахівці невпинно працюють, аби якомога швидше відновити подачу тепла до осель українців.

До слова, у ніч на 25 грудня 2024 року російські війська здійснили масований комбінований удар по об’єктах паливно-енергетичного комплексу України, атакуючи ракетами та дронами.

ЗСУ змогли збити 113 з 184 зафіксованих цілей, зокрема крилаті ракети та ударні безпілотники, але деякі енергетичні об'єкти зазнали руйнувань.