Смерть Олексія Навального в колонії: усе, що відомо
Про те, що російський опозиціонер Олексій Навальний помер, повідомили вдень 16 лютого. 24 Канал зібрав усе, що відомо про смерть Олексія Навального.
Про смерть Навального повідомили самі росіяни – це нібито сталося після прогулянки в колонії. Навальний був одним із відомих російських опозиціонерів, його не раз арештовували, він разом із командою випускав антикорупційні розслідування особисто проти Путіна. Втім, політик відзначився антиукраїнськими заявами, наприклад, славнозвісною фразою "Крим не бутерброд". 24 Канал зібрав в один матеріал усі офіційні заяви росіян про смерть Навального, реакцію його родичів і світу.
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Що відомо про смерть Олексія Навального
В Управлінні верховного комісара ООН з прав людини вимагають розслідування щодо смерті Навального. 24 Канал вирішив нагадати заяви Навального про Україну. Вони недвозначні і їх варто пам'ятати, щоб розуміти, хто такий Навальний. Під час акцій у російських містах затримали 102 людини. Матвія Клєстова, який розгорнув у Москві плакат із написом "Убивця!", залишили на ніч у відділку. Йому інкримінують спротив поліції. Деяких людей побили, а акції – розігнали. За кордоном пройшли акції у пам'ять про Навального. Подивитись фото і дізнатись про їхні гасла можете тут. Це було три роки тому, тим часом вони зіткнулися з дуже багатьма наслідками, Я не тільки не здивований, але й обурений цією новиною. Російська влада розповість свою історію. Але пам'ятайте: Путін відповідальний за смерть Навального, Американський президент сказав багато хорошого про Навального, а свою промову завершив закликом підтримувати Україну. "Ця трагедія нагадує нам, що саме стоїть на кону. Нам необхідно продовжувати фінансувати Україну, щоб Україна могла захистити себе від жахливої агресії Путіна. Від його злочинів. Якщо ми не зможемо підтримати Україну в цей критичний момент, історія не забуде цього. Це увійде в історію і матиме величезні наслідки. Час іде. Годинник цокає. Усі ми маємо розуміти, що маємо справу з Путіним", – пояснив Байден. Про це заявив Іван Жданов – голова Фонду боротьби з корупцією (ФБК), створеного Навальним. Відбулося вбивство Олексія Навального. І його вбив Володимир Путін, Іще Жданов додав: колонія, лікарня, морги не відповідають на дзвінки. Але адвокат іще летить в Ямало-Ненецький округ, тож у команди Навального немає підтвердження смерті політика. Олександр Полупанов лікував Навального після його отруєння. Він сумнівається в тому діагнозі, який озвучила влада. Те, що пишуть у ЗМІ та заявляють у ФСВП, що у Навального відірвався тромб і це була тромбоемболія... Неможливо підтвердити, тому що не було проведено жодних прижиттєвих маніпуляцій для визначення цього захворювання, Прогулянки в штрафному ізоляторі починаються о 6:30. Про це говорив сам Навальний. А російські журналісти написали, що Навальному стало зле близько першої дня. Він сказав, що це факт, але не може сказати, де відбудеться прощання. Згодом Кіра Ярмиш сказала, що батько не давав таких коментарів. Акції у пам'ять про Навального пройдуть по всьому світу – від Тбілісі та Єревана до Гааги, Нюрнбергу та Хайфи. Ми не можемо вірити Путіну, він завжди бреше. Але якщо це правда, Путін і його друзі мають відповісти. Цей день скоро прийде, В мережі поширюють давнє відео, де іноземний журналіст запитує Навального, що робити, якщо його вб'ють. Той каже: "Не здавайтеся. Це означає, що ми дуже сильні, якщо вони на це пішли. І треба використати цю силу". На акціях у Лондоні та Берліні люди тримають плакати з написом "Убивці!" "Він заплатив життям за спротив системі пригнічування. Його смерть повертає нас до реалій режима Путіна", – сказав Стефан Сежурне. Вони з'явился в Казані біля пам'ятника жертвам політичних репресій і у Вільнюсі. У Берліні проходить акція. "Путін найбільше боїться інакодумства з боку власного народу. Смерть Навального – нагадування про те, що являють собою Путін і його режим". Акції у пам'ять про Навального мають відбутися в Естонії та Польщі увечері 16 лютого. Колишній олігарх і опозиціонер Михайло Ходорковський закликав вписати прізвище Навального в бюлетен на виборах президента Росії 17 березня. ЄС покладає усю відповідальність на російський режим, Не хочу чути жодних співчуттів. Бачила сина в колонії 12 числа, були на побаченні. Був живий, здоровий, життєрадісний, Німецький лідер назвав смерть Навального "знаком, наскільки змінилася Росія, – це давно не демократія". У Раді Федерації смерть Навального назвали нещасним випадком. Леонід Соловйов сказав, що нічого не коментує – так просила родина Навального. 14 лютого, коли востаннє в Навального були адвокати, в нього було все добре. У мережі поширюють останнє відео Навального, де він сміється і жартує, що гроші в нього закінчуються, тож судді та вся колонія можуть скинутися. Правоохоронці посміхаються у відповідь. Путіну все одно, хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції, "Путін усе має програти, все втратити і відповідати за скоєне", – додав він. Факти довкола смерті Навального мають бути встановлені, сказав Єнс Столтенберг. І додав: "Росія має відповісти на серйозні питання". Президент Латвії першим із іноземних лідерів висловився щодо смерті Навального. Його вбив Кремль, До того в схожому ключі висловився розслідувач Христо Грозєв. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш заявила, що не має підтвердження смерті політика. Адвокати вирушили до колонії. За його словами, Путіну вже повідомили. Але сам Пєсков сказав, що причин смерті Навального не знає, у цьому розбиратимуться медики. ФСВК каже, що Навальному погіршало після прогулянки, він утратив свідомість, а реанімація не дала результату. До колонії поїде комісія. Джерела пропагандистського телеканалу RT твердять, що причина смерті Навального – відрив тромбу. Федеральна служба виконання покарань (рос. ФСИН) повідомила, що Олексій Навальний помер після прогулянки в колонії. Навальний перебував у колонії у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу. Його перевели туди нещодавно, а 14 січня повідомили, що політика відправили в штрафний ізолятор – у 27-й раз. Навальному було 47 років.
Байден відповів, якими наслідками грозив Москві в разі вбивства Навального в 2021-му
– сказав він.
Байден виступив з промовою про смерть Навального
– наголосив Джо Байден.
У Кремлі "все сказали" і лають Захід, Байден поки не коментував
"Навального вбили"
– сказав він.
Лікар Навального про його смерть
– зазначив Полупанов.
Журналіст "Радіо Свобода" вказав на цікаву деталь
Батько Навального про смерть сина
Юлія Навальна вперше прокоментувала смерть чоловіка
– сказала вона.
Росіяни несуть квіти, правоохоронці проти
Перша реакція США
МЗС Франції про смерть Навального
Люди несуть квіти в пам'ять про Навального
Урсула фон дер Ляєн про смерть Навального
Біля посольства Росії у різних країнах анонсують акції
Шарль Мішель про смерть Навального
– сказав він.
Матір Навального прокоментувала смерть сина
– написала пані Людмила.
Шольц про смерть Навального
"Ми не збиралися йому шкодити"
Адвокати про смерть Навального
Його вбив Путін, - Зеленський
– заявив Зеленський.
Захід реагує, Росія ображається
НАТО про смерть Навального
Перша реакція на смерть Навального в світі
– сказав він.
Коментар Кіри Ярмиш
Пєсков прокоментував смерть Навального
Деталі про смерть Навального від росіян
ФСВК повідомив про смерть Навального
В Управлінні верховного комісара ООН з прав людини вимагають розслідування щодо смерті Навального.
24 Канал вирішив нагадати заяви Навального про Україну. Вони недвозначні і їх варто пам'ятати, щоб розуміти, хто такий Навальний.
Під час акцій у російських містах затримали 102 людини. Матвія Клєстова, який розгорнув у Москві плакат із написом "Убивця!", залишили на ніч у відділку. Йому інкримінують спротив поліції. Деяких людей побили, а акції – розігнали.
За кордоном пройшли акції у пам'ять про Навального. Подивитись фото і дізнатись про їхні гасла можете тут.
Це було три роки тому, тим часом вони зіткнулися з дуже багатьма наслідками,
Я не тільки не здивований, але й обурений цією новиною. Російська влада розповість свою історію. Але пам'ятайте: Путін відповідальний за смерть Навального,
Американський президент сказав багато хорошого про Навального, а свою промову завершив закликом підтримувати Україну.
"Ця трагедія нагадує нам, що саме стоїть на кону. Нам необхідно продовжувати фінансувати Україну, щоб Україна могла захистити себе від жахливої агресії Путіна. Від його злочинів. Якщо ми не зможемо підтримати Україну в цей критичний момент, історія не забуде цього. Це увійде в історію і матиме величезні наслідки. Час іде. Годинник цокає. Усі ми маємо розуміти, що маємо справу з Путіним", – пояснив Байден.
Про це заявив Іван Жданов – голова Фонду боротьби з корупцією (ФБК), створеного Навальним.
Відбулося вбивство Олексія Навального. І його вбив Володимир Путін,
Іще Жданов додав: колонія, лікарня, морги не відповідають на дзвінки. Але адвокат іще летить в Ямало-Ненецький округ, тож у команди Навального немає підтвердження смерті політика.
Олександр Полупанов лікував Навального після його отруєння. Він сумнівається в тому діагнозі, який озвучила влада.
Те, що пишуть у ЗМІ та заявляють у ФСВП, що у Навального відірвався тромб і це була тромбоемболія... Неможливо підтвердити, тому що не було проведено жодних прижиттєвих маніпуляцій для визначення цього захворювання,
Прогулянки в штрафному ізоляторі починаються о 6:30. Про це говорив сам Навальний.
А російські журналісти написали, що Навальному стало зле близько першої дня.
Він сказав, що це факт, але не може сказати, де відбудеться прощання.
Згодом Кіра Ярмиш сказала, що батько не давав таких коментарів.
Акції у пам'ять про Навального пройдуть по всьому світу – від Тбілісі та Єревана до Гааги, Нюрнбергу та Хайфи.
Ми не можемо вірити Путіну, він завжди бреше. Але якщо це правда, Путін і його друзі мають відповісти. Цей день скоро прийде,
В мережі поширюють давнє відео, де іноземний журналіст запитує Навального, що робити, якщо його вб'ють. Той каже: "Не здавайтеся. Це означає, що ми дуже сильні, якщо вони на це пішли. І треба використати цю силу".
На акціях у Лондоні та Берліні люди тримають плакати з написом "Убивці!"
"Він заплатив життям за спротив системі пригнічування. Його смерть повертає нас до реалій режима Путіна", – сказав Стефан Сежурне.
Вони з'явился в Казані біля пам'ятника жертвам політичних репресій і у Вільнюсі.
У Берліні проходить акція.
"Путін найбільше боїться інакодумства з боку власного народу. Смерть Навального – нагадування про те, що являють собою Путін і його режим".
Акції у пам'ять про Навального мають відбутися в Естонії та Польщі увечері 16 лютого.
Колишній олігарх і опозиціонер Михайло Ходорковський закликав вписати прізвище Навального в бюлетен на виборах президента Росії 17 березня.
ЄС покладає усю відповідальність на російський режим,
Не хочу чути жодних співчуттів. Бачила сина в колонії 12 числа, були на побаченні. Був живий, здоровий, життєрадісний,
Німецький лідер назвав смерть Навального "знаком, наскільки змінилася Росія, – це давно не демократія".
У Раді Федерації смерть Навального назвали нещасним випадком.
Леонід Соловйов сказав, що нічого не коментує – так просила родина Навального.
14 лютого, коли востаннє в Навального були адвокати, в нього було все добре.
У мережі поширюють останнє відео Навального, де він сміється і жартує, що гроші в нього закінчуються, тож судді та вся колонія можуть скинутися. Правоохоронці посміхаються у відповідь.
Путіну все одно, хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції,
"Путін усе має програти, все втратити і відповідати за скоєне", – додав він.
Факти довкола смерті Навального мають бути встановлені, сказав Єнс Столтенберг. І додав: "Росія має відповісти на серйозні питання".
Президент Латвії першим із іноземних лідерів висловився щодо смерті Навального.
Його вбив Кремль,
До того в схожому ключі висловився розслідувач Христо Грозєв.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш заявила, що не має підтвердження смерті політика. Адвокати вирушили до колонії.
За його словами, Путіну вже повідомили. Але сам Пєсков сказав, що причин смерті Навального не знає, у цьому розбиратимуться медики.
ФСВК каже, що Навальному погіршало після прогулянки, він утратив свідомість, а реанімація не дала результату. До колонії поїде комісія.
Джерела пропагандистського телеканалу RT твердять, що причина смерті Навального – відрив тромбу.
Федеральна служба виконання покарань (рос. ФСИН) повідомила, що Олексій Навальний помер після прогулянки в колонії.
Навальний перебував у колонії у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу. Його перевели туди нещодавно, а 14 січня повідомили, що політика відправили в штрафний ізолятор – у 27-й раз.
Навальному було 47 років.