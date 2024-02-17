Смерть Олексія Навального в колонії: усе, що відомо

Про те, що російський опозиціонер Олексій Навальний помер, повідомили вдень 16 лютого. 24 Канал зібрав усе, що відомо про смерть Олексія Навального.

Про смерть Навального повідомили самі росіяни – це нібито сталося після прогулянки в колонії. Навальний був одним із відомих російських опозиціонерів, його не раз арештовували, він разом із командою випускав антикорупційні розслідування особисто проти Путіна. Втім, політик відзначився антиукраїнськими заявами, наприклад, славнозвісною фразою "Крим не бутерброд". 24 Канал зібрав в один матеріал усі офіційні заяви росіян про смерть Навального, реакцію його родичів і світу.

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Що відомо про смерть Олексія Навального