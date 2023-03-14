У Бахмуті загинув оператор Суспільної студії та військовий Олексій Ольховик. У Героя залишилась дружина та донька Єва, якій навіть немає року.

Загибель військового підтвердила його дружина. Олексій Ольховик з початку повномасштабної війни воював у складі 241-ї бригади тероборони міста Києва, яку згодом відправили у Донецьку область.

Дивіться також Від танкіста до командира роти: під Бахмутом загинув воїн "Холодного Яру" Олександр Басалига

У Бахмуті загинув оператор Суспільного Олексій Ольховик

Колега Олексія журналістка Анастасія Жук написала, що воїн загинув 13 березня у Бахмуті.

Наше перше відрядження на війну було у Бахмут у 2020 році. 13-го березня 2023 року ти загинув у цьому ж самому Бахмуті,

– написала журналістка.

Вона пригадала, що Олексій колись сказав їй, – якби не взяла з собою на війну в часи ООС, то він би, напевно, і не пішов би на повномасштабну війну.

"І знаєш, я зараз не дуже рада, що взяла тебе з собою тоді…. На жаль, у світі не придумали слів, аби виразити два почуття: любов і біль смерті", – розповіла Анастасія Жук.

Журналістка також написала, що Олексій був другом, з яким можна було поділитись радістю і понити на вухо, а ще багато жартувати та сміятись. Вони разом планували зняти короткометражний, а потім і повний фільм, писали сценарій та малювали розкадрування.

Анастасія Жук розповіла, що у вересні 2022 року Олексій Ольховик дістав мінно-вибухове поранення та орієнтовно місяць лікувався. Після одужання знову повернувся на фронт – до Бахмута.

Олексій Ольховик став 49-м загиблим від рук Росії медійником

Інститут масової інформації повідомив, що Олексій Ольховик став 49-м медійником, що загинув в Україні внаслідок російської збройної агресії.

За даними ІМІ, вісім загинули під час виконання журналістської діяльності. Ще 41 медійник загинув як учасник бойових дій або став жертвою російських обстрілів не під час виконання журналістських обов'язків.

Буквально 9 лютого 2023 року загинув журналіст Олексій Борис, 31 січня – Ігор Терьохін. Також свої життя за Україну віддали Олександр Махов, Максим Мединський, оператор 24 Каналу Юрій Олійник та ще багато медійників.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та друзям Олексія Ольховика. Вічна пам'ять Герою!

Редакція 24 Каналу щиро співчуває всім рідним, друзям та колегам загиблих працівників ЗМІ. Вічна пам'ять всім, хто віддав життя за Україну!