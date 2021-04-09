Україна буде непоправно ослаблена, – Резніков про наслідки відкриття "Північного потоку-2"

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Олексій Резніков розповів, що запуск російського газопроводу "Північний потік-2" матиме наслідки для національної безпеки України. Зокрема, йдеться про енергетичну безпеку.

Джерело:

The Wall Street Journal

Про це віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков написав у статті для газети The Wall Street Journal.

До слова Коболєв відповів, що буде з українською трубою, якщо запустять "Північний потік-2"

Що повідомив Олексій Резніков

Міністр каже, що запуск газопроводу "матиме наслідки для національної безпеки країни".

До того ж віцепрем'єр – міністр вважає, що через запуск газопроводу, Україна з точки зору енергетичної безпеки буде від'єднана від західної Європи.

Україна буде непоправно ослаблена, як тільки у Росії буде новий прямий газопровід до Німеччини,
– заявив Резніков.

Резніков переконаний, що для Німеччини "немає комерційної необхідності в ще одному газопроводі".

"Хоча Німеччина мало що виграє, Україна може втратити доходи від транзиту на мільярди доларів", – зазначає політик.

Коротко про будівництво "Північного потоку-2"

Зверніть увагу! 4 квітня керівник "Оператора ГТС України" Сергій Макогон повідомив, що " Газпром зменшує транзит через Україну". Він зазначив, що "дуже важливо не допустити завершення будівництва "Північного потоку-2". Транзит газу Україною – це не тільки значний дохід, а й важливий елемент енергетичної та мілітарної безпеки України".