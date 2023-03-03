Жорстоко вбивав безпритульних тварин: суд остаточно відмовився карати догхантера Святогора
Джерело:"Судово-юридична газета"
Упродовж декількох років тривав суд у справі одного з найвідоміших винищувачів безпритульних собак (догхантерів) Олексія Святогора. Власне, Верховний суд поставив крапку в цій історії, фактично виправдавши чоловіка, що вбивав тварин.
Слід сказати, що ще у 2021 році Шевченківський районний суд Києва визнав Святогора невинним, а згодом апеляційний суд залишив вирок без змін. Про рішення Верховного суду стосовно того, що скарга прокурора не підлягає задоволенню – себто рішення столичних судів є правильним – стало відомо на початку весни 2023 року.
Дивіться також Чому Європа не замерзла: зрада "генерала Мороза", або як Росія провалила зимовий похід
Скандальна справа Святогора
Важливо, що Олексія Святогора затримали правоохоронці ще у червні 2019 року. Слідство тривало за частинами 2 та 3 статті 300 Кримінального кодексу, у яких йдеться про ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства та жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію.
За версією сторони обвинувачення він в період між 27 березня 2013 року та 11 жовтня 2016 року в різних передачах на телевізійних і радіоканалах України висловлював пропаганду насильства та жорстокості стосовно безпритульних собак,
– написали у Судово-юридичній газеті.
Окрім того, там пояснили рішення ВСУ. У повідомленні йдеться про те, що лише участь у телевізійних програмах на запрошення організаторів не може вважатися виготовленням чи розповсюдженням матеріалів, які провокують насилля.Зверніть увагу! Очевидно, ще однією причиною, чому Верховний суд вирішив залишити касаційну скаргу прокурора без задоволення, є те, що згідно з чинним законодавством, "пропаганда культу насильства і жорстокості" у статті 300 Кримінального кодексу стосується насамперед людських взаємин між собою.
Активісти виходили на протести
- Без сумніву, що це рішення ВСУ не сподобається зоозахисникам, які упродовж декількох років боролися за те, аби догхантера Святогора притягнули до відповідальності.
- Вони навіть організовували мітинги та різноманітні акції, зокрема, запалювали фаєри під стінами одного зі столичних судів.
- Важливо, що сам Олексій Святогор неодноразово погрожував активістам у своїх соціальних мережах. Зокрема, він "попереджав", що може порізати ножем людей, які є небайдужими до чотирилапих.