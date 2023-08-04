"Оленегорський горняк" тоне після атаки дрона: все, що відомо про операцію СБУ і ВМС

Великий десантний корабель "Оленегорський горняк" зазнав серйозних пошкоджень унаслідок атаки дрону. Росіяни намагаються врятувати корабель після спецоперації СБУ і ВМС.

Російський корабель "Оленегорський горняк" атакували 4 серпня поблизу Новоросійська. 24 Канал зібрав усе найважливіше про атаку на ворожий десантний корабель.

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Вибухи у Новоросійську: росіяни знову "все відбили"

Рано-вранці 4 серпня жителі Новоросійська у соцмережах бідкалися на потужні звуки вибухів у районі морського порту. Новоросійський – це найбільший морський порт Росії, де розташована військово-морська база чорноморського флоту Росії.

Спершу російські екстрені служби повідомили, що стався приліт по так званому "нафтовому маяку". Після цього з брехливою заявою вийшло міноборони Росії, повідомивши, що атаку дронів нібито було відбито.

В міноборони Росії заявили, що відбили атаку двох дронів на військово-морську базу Новоросійська. Дрони буцімто було "знищено" зі штатного озброєння російських кораблів, що охороняють зовнішній рейд військово-морської бази.

Що цікаво, в Росії кажуть, що атаку надводних безпілотників в акваторії Новоросійська відбили екіпажі кораблів "Оленегорський горняк" і "Суворовец". Зважаючи на відео, які опинилися у мережі, "Оленегорський горняк" таки не зміг відбити атаку.

Росіяни показали пошкодження "Оленегорського горняка"

Через кілька годин після вибухів у Новоросійську почали з'являтися відео з наслідками атаки. Російські пабліки почали публікували відео, як після нічної атаки дронів буксирують військовий корабель "Оленегорський горняк".

На кадрах чітко видно, що військовий корабель Росії похилився на бік. Вочевидь, у росіян серйозні проблеми з буксируванням корабля: окупанти тягнуть судно, а воно все одно хилиться.

Буксирування "Оленегорського горняка": дивіться відео

Російські пропагандисти бідкаються через те, що у мережу "злили" відео пошкодження "Оленегорського горняка" й "Київ побачив результати своєї атаки". Цікаво, що самі ж пропагандисти й опублікували відео.

За даними українських моніторингових груп, атака на "Оленегорський горняк" відбулася о 02:08. Наслідком атаки стало пробиття та крен на лівий борт.

Український військовий портал Defence Express зазначає, що подальша доля "Оленегорського горнякя", який за останні роки двічі був на ремонті, наразі під великим питанням. Що більше, експерти ставлять логічне запитання, як атаку пережив протидиверсійний катер П-349 "Суворовец".

Наразі не відомо, що з російським катером. "Але, якщо враховувати, що дронам-камікадзе вдалося підбити цілий ВДК, то не виключено, що "Суворовец" взагалі міг піти на дно", – мовиться у повідомленні.

Атака на "Оленегорський горняк" – це спецоперація СБУ та ВМС

Джерела 24 Каналу в Службі безпеки повідомили, що атака на "Оленегорський горняк" – це спецоперація СБУ разом з ВМС. У СБУ показали відео атаки, внаслідок якої "Оленегорський горняк" отримав серйозну пробоїну.

СБУ показала атаку на "Оленегорський горняк": дивіться відео

На кадрах видно, як надводний дрон СБУ атакує ворожий корабель. Джерела в СБУ заявили, що дрон був насичений 450 кілограмами тротилу. Водночас на кораблі на момент удару перебувало близько 100 осіб екіпажу.

Через те, що "Оленегорський горняк" отримав серйозну пробоїну, корабель наразі не може виконувати свої бойові завдання. Джерела в СБУ констатували, що всі заяви росіян про нібито "відбиту атаку" – фейк.

У росіян буде "горіти" Чорне море

Військовий експерт Роман Світан для 24 Каналу прокоментував атаку на Новоросійськ. За його словами, після того, як Росія вийшла із зернової угоди, Чорне море буде "горіти" у росіян.

Світан наголосив, що важливо знищувати російські порти, зокрема в Новоросійську. Експерт зазначив, що в України є достатньо безпілотників, щоб виконувати такі завдання.

Світан підкреслив, що удар по Новоросійську продемонстрував радіус роботи українських засобів дальнього ураження.

"Новоросійськ – це чудова ціль, військова база. Росіян не треба випускати з Криму в Новоросійськ. Знищити весь Чорноморський флот і затопити. Знищити бухти, які здатні приймати військові кораблі. Не повинно бути російських суден у Чорному морі", – сказав він.

Світан прокоментував атаку на Новоросійськ: дивіться відео