"Його тягнуть, а він все хилиться": у росіян проблеми з буксируванням "Оленегорського горняка"

До Новоросійська 4 серпня завітала "бавовна", після якої повідомили про пошкодження російського корабля "Оленегорський горняк". Згодом окупанти вирішили відбуксирувати це судно до берега, але, вочевидь, мали з цим проблеми.

Так, кораблі країни-агресорки намагалися тягнути "Оленегорський горняк", але він не хотів іти до берега. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Росіяни мали проблеми з буксируванням судна

У мережі з'явилося відео, як російські кораблі намагалися відбуксирувати судно "Оленегорський горняк" до порту у Новоросійську. На кадрах видно, що корабель не надто хоче підходити до берега.

"Оленегорський горняк" намагалися притягнути до берега: дивіться відео

Чоловіки, які зняли ці відео зауважили, що корабель досить об'ємний і має великий крен, через що, його буде важко підбити до суші. Один з росіян зауважив, що судно "тягнули, а воно все хилилося".

Також очевидці намагалися припустити, як би краще корабель міг би увійти у порт. Один з них припустив, що його "треба тягнути боком".

Наразі достемнно невідомо, чи вдалося окупантами відбуксирувати "Оленегорський горняк" до берега. Зрештою, російські загарбники не повідомляли, який масштаб пошкоджень у цього судна.

Що відомо про підбиття "Оленегорського горняка"