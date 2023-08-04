"Олєнєгорскій горняк, ти шо, плачеш": українці створили меми з російським кораблем
"Оленегорський горняк" пішов за крейсером "Москва". Українці не могли оминути таку нагоду. У центрі уваги мемів із кораблем – нахил "горняка" та його можливі стосунки з "Москвою".
Десантний корабель "Оленегорський горняк" підбили 3 серпня під час нічної атаки дронами. Він похилився набік, коли його буксували, і про "сколіотичну поставу" почали жартувати в мережі.
Дивіться також "Оленегорський горняк" тоне після атаки дрона: все, що відомо про операцію СБУ і ВМС
Іще один російський корабель – у мережі жартують про "підводний флот" Росії
Меми про корабель "Оленегорський горняк" / Соцмережі
Оленегорський горняк в'ялений / Карикатура Олексія Кустовського
Сергій Стерненко сміється: "Майже дотягли до берега корито, але "майже" не рахується".
Дехто згадує про матроський танець "Яблучко" й ілюструє ним теплу зустріч "оленеводів" на дні. Ну що тут скажеш – у яблучко!
Інші користувачі порівнюють нахил корабля з відомим танцем Майкла Джексона:
"Стоїть рівно – але є нюанс", – зауважують у мережі.
Смішні фрази про сумну долю "горняка"
Коментарі під мемами, напевне, ще кумедніші. Ось найбільш влучні:
- Олєнєгорскій горняк, ти шо, плачеш?
- Гравітаційні сили просто до кінця ще не вивчені.
- ВМС Расєі успєшно унічтожилі морской дрон Олєнєгорскім горняком.
- "Олєнєгорскій горняк" успешно пєрєхватіл дрон.
- Хто, хто мешкає на дні океану? Спандж Боб сквеа пентс!
- Алєнє, ар ю окі?
- Буряти Карибського моря?
- Горний олєнєвод отримав по рогах.
- Ліг поспати, не заважайте. Ніч була безсонна, дрони літали.
Читайте також: Не такий веселий, як був у КНДР: Шойгу нібито з'їздив на фронт
Що відомо про корабель
"Оленегорський горняк" – це великий російський десантний корабель проєкту 775. Він може перевозити танки та БТР, а також висаджувати десант на необладнане узбережжя. Такі кораблі робили у Ґданську для СРСР.
"Горняк" розміщувався в акваторії Чорного моря, хоча його названо на честь міста Оленегорськ Мурманської області. Перед вторгненням Росія перекинула його з Північного флоту. У 2007 році "горняка" назвали найкращим десантним кораблем Північного флоту.
Уночі 3 серпня "Оленегорського горняка" підбили внаслідок спецоперації СБУ і ВМС під Новоросійськом. У ній був задіяний надводний дрон. З'явилося відео спецоперації, якому не зраділи російські пропагандисти.
Росіяни стверджували, що атаку відбито і всі кораблі справні. Проросійські пабліки засумували, оплакуючи втрату. А вона значна, якщо врахувати те, що "Оленегорський горняк" мав розвантажити затори на Кримському мосту.