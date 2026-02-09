Про це повідомила активістка Лана Вєтрова.

Що відомо про Руді?

Розмір рогів Руні визначався відповідно до міжнародної системи оцінки CIC.

"Надзвичайно високий бал, у міжнародній практиці це означає престижний титул – "Золоті роги"", – пояснила Лана Вєтрова.

Після того, як Руні скинув би роги, що відбувається кожного року, вони мали взяти участь у міжнародних змаганнях. Тварина могла б отримати гран-прі і стати в Україні першим оленем-світовим чемпіоном.

Але не судилося – Руні вбили пострілом в шию.

Задля наживи, задля грошей. Олень світового рівня був убитий браконьєром, деградантом, який вбив не просто рідкісну тварину – носія неповторної генетики, а вбив перемогу українського оленярства! Це – постріл не лише в оленя, а й в людей…, які вкладають власні кошти, час, свої сили для відродження найкращого генофонду оленів,

– наголосила екоактивістка.

Вона додала, що браконьєру не вдасться непомітно продати в жодній країні такий статусний трофей, сховати назавжди – теж буде складно.

Також Вєтрова закликала відповідних органів посилити відповідальність за браконьєрство.

