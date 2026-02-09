Про це повідомила активістка Лана Вєтрова.
Дивіться також Справжні зірки цієї зими: біля Чорнобиля помітили оленів
Що відомо про Руді?
Розмір рогів Руні визначався відповідно до міжнародної системи оцінки CIC.
"Надзвичайно високий бал, у міжнародній практиці це означає престижний титул – "Золоті роги"", – пояснила Лана Вєтрова.
Після того, як Руні скинув би роги, що відбувається кожного року, вони мали взяти участь у міжнародних змаганнях. Тварина могла б отримати гран-прі і стати в Україні першим оленем-світовим чемпіоном.
Але не судилося – Руні вбили пострілом в шию.
Задля наживи, задля грошей. Олень світового рівня був убитий браконьєром, деградантом, який вбив не просто рідкісну тварину – носія неповторної генетики, а вбив перемогу українського оленярства! Це – постріл не лише в оленя, а й в людей…, які вкладають власні кошти, час, свої сили для відродження найкращого генофонду оленів,
– наголосила екоактивістка.
Вона додала, що браконьєру не вдасться непомітно продати в жодній країні такий статусний трофей, сховати назавжди – теж буде складно.
Також Вєтрова закликала відповідних органів посилити відповідальність за браконьєрство.
Останні новини про тварин
У ніч на 6 лютого росіяни обстріляли Запоріжжя. Під прицілом опинився собачий притулок. Відомо про багатьох постраждалих песиків.
Наприкінці грудня у Києві вовк покусав жінку. Вона тримала його та інших диких тварин у себе в квартирі. Там же знайшли мертвого лиса.
За кілька днів до цього у ТРЦ "Афіни" в Одесі двоє кошенят загинули в закладі, який здавав котів за 500 гривень за добу в оренду, ще двоє були в критичному стані.