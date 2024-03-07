"Переживала за людей і жила заради них": у Харківській області загинула парамедикиня з Дніпра

У Харківській області 3 березня загинула парамедикиня та волонтерка Ольга Гриценко. Жінка зазнала смертельного поранення під час ворожого обстрілу біля Куп'янська.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Ольга Гриценко активно займалася волонтерством. Зокрема, вона допомагала територіальній обороні, переселенцям та організовувала заняття з першої медичної допомоги для всіх охочих.

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Ольга Гриценко загинула від ворожого удару

Подруга загиблої парамедикині Світлана згадувала, що на фронт Ольга пішла у 2023 році, і спершу про це рішення не знали навіть її рідні. Волонтерка завжди допомагала людям і розв'язала будь-які проблеми.

У неї був такий стрижень, якщо вона вирішила, то так воно і було. І всі приходили на її перший поклик. Це була людина, на якій тримається світ. Район насправді втратив свою душу. Без неї навіть не уявляю, як буде далі,

– зауважила Світлана.

Жінка зазначила, що про загибель подруги дізналася разом із її чоловіком першою. Світлана зателефонувала на мобільний телефон Ольги, проте відповіла на дзвінок інша жінка, яка й повідомила подружжю страшну звістку.

"Взяла слухавку жіночка і сказала, що Олі з нами більше не має. Був приліт прямо в частину там, де служила вона. Загинула тільки вона одна. Під Куп'янськом вона була", – розповіла подруга загиблої волонтерки.

Світлана також розповіла, що на напрямку, де перебувала Ольга, певний час було тихо. Проте ввечері 1 березня російські загарбники почали обстрілювати територію КАБами і "Смерчами". Зрештою один із цих ударів став фатальним для парамедикині.

Подруга загиблої парамедикині зазначила, що Ольга весь час потребувала якоїсь діяльності, а також дуже переживала за всіх, жила для людей і заради людей. Окрім того, загибла парамедикиня, за словами подруга, була справжньою патріоткою, дуже світлою та енергійною людиною.

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