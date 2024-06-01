Може втілити їх у життя: які три плани Росії озвучила Скабєєва

Рупор Кремля Ольга Скабєєва не перестає дивувати гучними заявами про плани, які втілить Кремль. Однак такі повідомлення російської пропаганди варто взяти до уваги.

Таку думку 24 Каналу висловила голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зваживши, що ці три варіанти є досить реалістичними. Владімір Путін має свої плани на майбутнє нашої країни.

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Три плани Росії

Рупор Кремля заявила, що "червоних ліній більше немає" та Кремлю потрібно думати варіанти відповіді.

Завдати ракетних ударів по головному логістичному хабу НАТО в польському місті Ряшів, знищити безпілотники та розвідувальні літаки НАТО, які корегують ракетні удари, не лише над нейтральними водами Чорного моря, а й над повітряним простором Румунії та розгорнути угруповання військ в Білорусі,

– заволала Скабєєва.

До цього списку вона ще додала застосування тактичної ядерної зброї, однак лише на "крайній випадок", до якого Росія дійне "досить швидко".

На думку Романової, такі варіанти є реалістичними, адже українці до початку повномасштабного вторгнення Росії не вірили, що це може статись.

У Путіна на наше майбутнє інші плани,

– зауважила голова фонду "Русь сидящая".

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