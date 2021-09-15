Олігарх і нардеп ОПЗЖ Новинський разом з Кирилом провів богослужіння у храмі РПЦ

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За Життя" Вадим Новинський взяв участь у богослужінні у Санкт-Петербурзі. У статусі диякона він провів літургію разом із керівником РПЦ Кирилом.

Новинський брав участь у богослужінні не просто як прихожанин. Торік його посвятили у диякони, тож він може правити службу.

Тим часом Перепрошую, бл**ь – це я, – Кива дав уроки "ввічливості" під Радою

Новинський провів богослужіння

Богослужіння відбулося 12 вересня у російському Санкт-Петербурзі в соборі Олександро-Невської лаври. Його присвятили князю Олександру Невському. Відповідне відео літургії виклали на ютубі. У цьому релігійному дійстві нардеп Верховної Ради був не просто спостерігачем, а активним учасником: частину богослужіння він прочитав як диякон.

Новинський в ефірі російського православного телеканалу "Спас" розповідав, що його висвятили у диякони у квітні 2020 року. За його словами, зробив це глава УПЦ МП Онуфрій.

Головну роль у літургії відіграв патріарх РПЦ і друг Путіна патріарх Кирило. На відео також видно керівництво Росії, зокрема спікерку Держдуми Валентину Матвієнко. Як звернув увагу Сергій Стерненко, глава РПЦ підтримує агресію Росії на Сході України, а натомість Новинський "добре обжився в Україні як нардеп".

Кирило підтримує війну проти України, його підлеглі благословляють російських солдатів вбивати українців та деякі особисто воюють на Донбасі,

– підкреслив Стерненко.

Що відомо про Вадима Новинського? Це проросійський політик й бізнесмен, чинний нардеп Ради. Прихильник та диякон УПЦ Московського патріархату. Противник надання України Томосу. Є засновником фінансово-промислової групи "Смарт-Холдинг" і власником великого пакета компанії "Метінвест". Був членом "Партії регіонів". Новинський народився в Росії та був громадянином цієї держави. Громадянство України йому надав Віктор Янукович.



Дані з Це проросійський політик й бізнесмен, чинний нардеп Ради. Прихильник та диякон УПЦ Московського патріархату. Противник надання України Томосу. Є засновником фінансово-промислової групи "Смарт-Холдинг" і власником великого пакета компанії "Метінвест". Був членом "Партії регіонів". Новинський народився в Росії та був громадянином цієї держави. Громадянство України йому надав Віктор Янукович.Дані з Вікіпедії

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