З олігархами не треба боротись, в нас інший підхід, – Новіков
Джерело:24 канал
Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт про олігархів. Він сказав, що під відповідний документ має бути план.
Таким планом є антикорупційна стратегія. Про це в ефірі програми "Перехресний допит" повідомив очільник Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.
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Про що мовиться в антикорупційній стратегії
За його словами, з олігархами не варто боротись. До них повинен бути зовсім інший підхід.
Ми вважаємо в НАЗК, що з олігархами треба не боротись. Чому? В нас інший підхід до цього. Ми впевнені, що олігархи як особи, які впливають на владу, мають цей мотив тільки тому, що якщо не вони захоплять владу, то хтось інший,
– наголосив Новіков.
Він відзначив, що антикорупційна стратегія наводить чіткий план, як зробити рівні правила для всіх і позбавити олігархів мотивів захоплювати владу. Такий спосіб, на його думку, набагато ефективніший.
Відповідна стратегія, як зауважив глава НАЗК, містить відповіді на всі запитання щодо подолання корупції. Основні з них:
- завершення судової реформи;
- впровадження інструментів перевірки звітів політичних партій;
- ефективна система фінансового контролю, перевірки декларацій.
Новіков: Корупція і олігархічний вплив – майже синоніми
Новіков відзначив, що загалом законопроєкт про олігархів може знизити рівень корупції. "Корупція – це використання влади у власних інтересах. Олігархічний вплив – це використання владою у власних інтересах. Це майже синоніми", – відзначив він.
"Ми займаємось тим, що встановлюємо правильність або неправильність декларацій. І встановлюємо, чи є в особи активи, оформлені на інших осіб. Це безпосередньо наша функція", – додав очільник НАЗК.
Коротко про законопроєкт Зеленського щодо олігархів
- Саме Президент України Володимир Зеленський ініціював створення законопроєкту про статус олігархів.
- Вже в червні документ передали до Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, щоб його розглянули.
- Дмитро Разумков заявив, що ймовірно законопроєкт розглянуть раніше, ніж очікували.