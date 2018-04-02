Омелян здивував заявою, коли в Україні може з'явитися Hyperloop

Тестовий майданчик українського варіанту надшвидкісного транспорту Hyperloop можливо запустити вже 2019 року.

Про це розповів міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі Еспресо.TV.

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"Ми для себе маємо наступну етапність. Спершу НАН України надасть нам наукове обґрунтування цього нового виду транспорту. Якщо воно буде достатнім, щоб ми могли перейти до стадії технологічної розробки і тестування, нам необхідно отримати офіційне погодження Hyperloop One, власне підприємства Ілона Маска, та інших компаній", – пояснив глава Мінінфраструктури.

За словами Омеляна, лише після цього можна переходити "до спорудження тестового майданчику".

У наших планах – це 2019 рік,

– наголосив міністр.

Окрім того, чиновник визнав, що будівництво Hyperloop в Україні – це великий проект, котрий потребує "багато зусиль, багато координації".

Нагадаємо, 22 лютого очільник Мінінфраструктури Володимир Омелян заявив, що українські компанії розроблятимуть власну швидкісну залізницю за технологією Hyperloop.