Оновлення даних через Резерв+: кому все одно потрібно прийти до ТЦК

Після набуття чинності новим законом про мобілізацію українці мають змогу оновити військово-облікові дані онлайн. Водночас у деяких випадках до ТЦК все ж доведеться звернутися.

Якщо військовозобов'язаний оновив дані в застосунку Резерв+, він виконав відповідну вимогу закону.

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Коли треба йти до ТЦК

У Міністерстві оборони пояснили, що до територіальних центрів комплектування доведеться звернутися, якщо дані з реєстру "Оберіг" містять помилки або не актуальні.

Помилки в реєстрі військовозобовʼязаних спричинені людським фактором при внесенні інформації операторами ТЦК,

– наголошують в Міноборони.

Статус "у розшуку"

За словами Міністерства оборони, якщо в інформації з реєстру "Оберіг" відображається статус "в розшуку", то найкраще рішення – звернутися до ТЦК, де ви стоїте на обліку. Цей статус присвоюється тим, хто порушив правила військового обліку.

Якщо у військовослужбовців відображається статус "в розшуку", то це помилка внаслідок людського фактора. Ймовірно, ТЦК не оновив дані, коли військовий вступив на службу.

Команда застосунку Резерв+ налагоджує взаємодії з іншими реєстрами, щоб усі військовослужбовці були виключені з обліку. Якщо ви хочете прискорити оновлення інформації щодо себе, будь ласка, зверніться до ТЦК та СП, але це необов'язково,

– додають у відомстві.

Що важливо знати про мобілізацію в Україні