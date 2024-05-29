Згідно з новими правилами мобілізації та військового обліку, що діють з 18 травня 2024 року, по всій Україні ЦНАПи почали приймати військовозобовʼязаних, які мають оновити свої дані. Директорка Департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай розповіла, як цей процес відбувається у ЦНАПах.

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Як оновити дані у ЦНАПі

Наталія Шамрай зазначає, що адміністратор ЦНАПу приймає приблизно 7 – 10 хвилин. Після цього доведеться почекати певний час, поки дані оновляться. Далі людина отримує витяг про оновлення даних. Його доведеться чекати від 10 хвилин до кількох годин. Тривалість залежить від технічної спроможності системи.

Якщо витяг не сформувався відразу, ми видаємо людині опис прийнятих документів. Це є підтвердженням того, що людина прийшла до ЦНАПу, зробила заявку на оновлення даних і чекає на результат. Навіть якщо самого витягу ще немає,

– уточнює директорка ЦНАП КМДА.

Коли все готово, в смс-повідомленні людині приходить сповіщення, і роздрукований адміністратором з проставленими печаткою та підписом витяг можна забирати.

Шамрай говорить, що у перший день роботи ЦНАПу зранку все йшло швидко. Першому чоловіку, який прийшов оновити дані о 9 ранку, о 9.20 вже видали витяг. Він сам не очікував, що все пройде дуже швидко. Але йому прийшло повідомлення, і він повернувся забрати документи.

Втім, варто звернути увагу, що в оновленні даних у деяких випадках можуть бути відмови. Це може бути через те, що ЦНАПи не мають повноважень та можливостей змінювати дані системи. Якщо людина отримала відмову, то їй треба йти до ТЦК і СП. Це єдиний орган, який приймає рішення з цієї теми.

Нові правила військового обліку та мобілізації