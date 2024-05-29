Согласно новым правилам мобилизации и воинского учета, действующих с 18 мая 2024, по всей Украине ЦНАПы начали принимать военнообязанных, которые должны обновить свои данные. Директор Департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай рассказала, как этот процесс происходит в ЦПАУ.

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Как обновить данные в ЦПАУ

Наталья Шамрай отмечает, что администратор ЦПАУ принимает примерно 7 – 10 минут. После этого придется подождать определенное время, пока данные обновятся. Далее человек получает выписку об обновлении данных. Его придется ждать от 10 минут до нескольких часов. Продолжительность зависит от технической способности системы.

Если выписка не сформировалась сразу, мы выдаем человеку описание принятых документов. Это является подтверждением того, что человек пришел в ЦНАП, сделал заявку на обновление данных и ждет результат. Даже если самой выписки еще нет,

– уточняет директор ЦНАП КГГА.

Когда все готово, в смс-сообщении человеку приходит оповещение, и распечатанный администратором с проставленными печатью и подписью выписку можно забирать.

Шамрай говорит, что в первый день работы ЦПАУ утром все шло быстро. Первому мужчине, который пришел обновить данные в 9 утра, в 9.20 уже выдали выписку. Он сам не ожидал, что все пройдет очень быстро. Но ему пришло сообщение, и он вернулся забрать документы.

Впрочем, стоит обратить внимание, что в обновлении данных в некоторых случаях могут быть отказы. Это может быть из-за того, что ЦНАПы не имеют полномочий и возможностей изменять данные системы. Если человек получил отказ, то ему надо идти в ТЦК и СП. Это единственный орган, который принимает решение по этой теме.

Новые правила воинского учета и мобилизации