Чи можна чоловіків примусово доставляти до ТЦК на оновлення даних: коментар правозахисника

Згідно з новим законом про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, всі чоловіки призовного віку мають оновити свої дані за 60 днів. Експерт-правозахисник розповів, чи мають ТЦК підстави примусово доставляти людей на оновлення даних протягом цього періоду.

Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко в етері всеукраїнського телемарафону розповів, що працівники ТЦК з 18 травня до 16 липня не можуть примусово доставляти військовозобов'язаних для оновлення даних.

Дивіться також Бронювання ІТ-фахівців в Україні: що відбувається і як це впливає на економіку

Можна лише вручати повістки

За словами Павліченка, у працівників ТЦК немає підстав доставляти людину на оновлення персональних даних, поки не закінчився термін у 60 днів. Він зазначив, що вони можуть лише вручити повістку для звірки даних. Після цього людині буде визначено більш конкретні терміни для оновлення військово-облікових документів.

Але це здвоєння, дублювання двох процедур. Одна процедура передбачена законом, ці 60 днів, а друга процедура – ​​це коли особа отримує повістку,

– наголосив Павліченко.

Також він нагадав, що оновити свої дані військовозобов'язані громадяни можуть в ТЦК, ЦНАПах або за допомогою додатку Резерв +. Правозахисник зазначив, що існують три типи повісток: для звірки персональних даних, для проходження військово-лікарської комісії та бойова повістка, яку видають з метою мобілізації військовозобов'язаного.

Останні зміни в правилах мобілізації та військового обліку