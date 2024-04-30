Як українським чоловікам оновити дані за кордоном: три способи від Міноборони

Закон про посилення мобілізації набуде чинності 18 травня, після чого всі військовозобов'язані чоловіки повинні будуть оновити свої дані у ТЦК. Втім, для тих, хто перебуває за кордоном є один суттєвий нюанс.

Єдиний варіант оновити свої військово-облікові дані, який поки залишається для українських чоловіків, що перебувають за кордоном – це повернутись в Україну і зробити це в ТЦК. Втім, у червні з'являться ще два варіанти оновлення даних.

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З червня можна буде оновити дані за кордоном

Речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін пояснив, що за роз’ясненням Міноборони, для тих, хто перебуває за межами України, з'явиться можливість оновити військово-облікові дані в консульських установах. Крім того, це можна буде зробити через електронний кабінет, який планують запустити в червні.

Але станом на тепер цього нема, тож оновити свої військово-облікові дані можна лише в ТЦК, тобто в Україні. Важливо розуміти, що чоловік, який проживає за кордоном, залишається громадянином України, і він має певні зобов’язання перед своєю державою, зокрема, захищати її від російських окупантів,

– говорить Істомін.

Які ще зміни в мобілізації передбачає новий закон