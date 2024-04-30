Як українським чоловікам оновити дані за кордоном: три способи від Міноборони
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Закон про посилення мобілізації набуде чинності 18 травня, після чого всі військовозобов'язані чоловіки повинні будуть оновити свої дані у ТЦК. Втім, для тих, хто перебуває за кордоном є один суттєвий нюанс.
Єдиний варіант оновити свої військово-облікові дані, який поки залишається для українських чоловіків, що перебувають за кордоном – це повернутись в Україну і зробити це в ТЦК. Втім, у червні з'являться ще два варіанти оновлення даних.
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З червня можна буде оновити дані за кордоном
Речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін пояснив, що за роз’ясненням Міноборони, для тих, хто перебуває за межами України, з'явиться можливість оновити військово-облікові дані в консульських установах. Крім того, це можна буде зробити через електронний кабінет, який планують запустити в червні.
Але станом на тепер цього нема, тож оновити свої військово-облікові дані можна лише в ТЦК, тобто в Україні. Важливо розуміти, що чоловік, який проживає за кордоном, залишається громадянином України, і він має певні зобов’язання перед своєю державою, зокрема, захищати її від російських окупантів,
– говорить Істомін.
Які ще зміни в мобілізації передбачає новий закон
- Військові мають проходити ВЛК не лише для встановлення придатності їх для служби. Міністерство оборони України передбачає ще три умови, коли військові мають проходити ВЛК, і вони пов'язані безпосередньо з наслідками, отриманими внаслідок бойових дій.
- Військовозобов'язані, які оновлюють дані в ТЦК, у будь-якому разі будуть направлені на військово-лікарську комісію. Інформація про придатність до військової служби, яку й визначає ВЛК, є одним з пунктів військово-облікових даних.
- Новий закон про мобілізацію, який запрацює 18 травня, надасть можливість не лише мобілізованим, а й контрактникам звільнятися з військової служби, якщо в них на утриманні перебуває троє або більше дітей. Закон 10449 урівняв права військовозобов'язаних.
- 18 травня 2024 року набуде чинності новий закон про мобілізацію, однак він не змінює правил щодо перетину кордону. 24 Канал нагадав, хто з чоловіків може перетинати кордон.