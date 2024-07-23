Як можуть оновити свої дані військовозобов'язані, які перебувають за кордоном

Оновити свої військово-облікові дані тим, хто наразі перебуває за межами України, можна кількома способами. У Генштабі ЗСУ розповіли, як саме це можна зробити.

До 16 липня усі військовозобов'язані громадяни України віком від 18 до 60 років повинні були оновити свої облікові дані. Однак зробити це можна навіть зараз, перебуваючи за кордоном.

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Як можуть оновити свої дані ті, хто перебуває за кордоном

Ірина Гарбуз, представниця Центрального юридичного управління Генерального штабу ЗСУ, у відеоформаті відповіла на низку запитань щодо оновлення даних. Одним із найбільш актуальних питань наразі – оновлення військово-облікових даних для тих, хто перебуває за кордоном.

За її словами, зробити це можна двома способами.

Військовозобов'язані, які перебувають закордоном можуть оновити свої дані через застосунок Резерв+ або звернутися до консульських установ,

– пояснила вона.

. Оновити військово-облікові дані потрібно було в період від 18 травня до 16 липня 2024 року. Штрафи за невиконання законодавства не є автоматизованими, тому, за словами чиновників, навіть якщо оновити дані після 16 липня

, можна уникнути адміністративної відповідальності.

До слова, розмір штрафів передбачений статтею 210 про адміністративне правопорушення. За вчинення першого правопорушення передбачено штраф у розмірі 17 тисяч гривень, за повторне порушення протягом року – 25,5 тисячі гривень.

Однак, якщо громадянин України не буде сплачувати штрафи, то його можуть покарати. Так, справу можуть передати до органів виконавчої державної служби. У такому випадку на майно боржника чи рахунки може бути накладений арешт.