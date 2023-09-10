Тортури стали частиною політики Кремля, – ООН
Джерело:The New York Times
Російські військові знущаються із українських військових та мирних жителів, які потрапляють до них у полон. У ООН вважають, що катування вже стали частиною політики Росії.
Російські офіцери застосовують тортури проти українських цивільних та полонених на окупованих територіях. З огляду на систематичність, це вже стало частиною схвалюваної державної політики.
Дивіться також Реабілітація військових – завдання суспільства: що мають зробити держава, бізнес і цивільні
Це не аномальна поведінка
За словами спеціальної доповідачки ООН з питань тортур Еліс Джилл Едвардс, свідки розповідали достовірні історії, які підтверджують застосування тортур на постійній основі. Йдеться про зґвалтування, побиття, утримання у різних місцях утримання.
Це не випадковість, не аномальна поведінка. Це організовано як частина державної політики із залякування і покарання з метою отримання інформації та зізнань,
– заявила Едвардс.
Вона зазначила, що відсутність реакції з боку Кремля на численні випадки насильства рівносильна мовчазному схваленню тортур.
"Російська влада досі не надіслала директиву своїм солдатам і військовому командуванню, яка б інформувала їх про те, що тортури і подібні види затримань і допитів неприпустимі. Вони заперечують, що роблять це, але покажіть мені військову директиву, що забороняє тортури", – додала вона.
Росіяни катують цивільних та військових українців
- З початком повномасштабної війни Росія окупувала частину території нашої держави, а жителів цих земель цинічно використовує для здійснення своїх воєнних злочинів. Зокрема, з українців на цих територіях знущаються, залучають до рабської праці, а також катують їх і навіть депортують до країни-агресорки.
- Більшість з цих громадян не мають жодного статусу за російським законодавством. На цьому країна-агресорка не збирається зупинятися, адже автори матеріалу отримали документ російського уряду, у якому викладено плани створити 25 нових тюремних колоній і 6 інших ізоляторів в окупованій Україні до 2026 року.
- Російські окупанти порушують закони та звичаї ведення війни та всі наявні міжнародні документи, катуючи та страчуючи українських військовополонених. Офісу генпрокурора наразі відомо про 73 випадки умисного вбивства наших захисників, які опинилися у полоні. В Офісі генпрокурора, відповідаючи на запит журналістів, зазначили, що українські правоохоронні органи ведуть досудове розслідування 265 злочинів, вчинених росіянами проти українських військовополонених.