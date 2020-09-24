Ймовірно, Організація Об’єднаних Націй не зробила все можливе, аби зупинити російську агресію відносно Криму. В генсекретаря ООН мала бути інформація про рух військ РФ, втім, відповідного звернення до Радбезу ООН він все ж не зробив.

Про це розповів постійний представник України при ООН Сергій Кислиця в інтерв’ю "Крим. Реалії".

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За його словами, згідно зі статутом ООН, є стаття, що дає права генеральному секретарю ООН звертатися до Ради безпеки, якщо він знає або володіє інформацію про реальну загрозу регіональній безпеці.

Я не маю жодного сумніву, що тодішній генеральний секретар Пан Гі Мун мав інформацію про рух російських військ і про появу російських військ на території Криму. Але він не звернувся до Ради безпеки ООН із проханням розглянути оперативно це питання,

– наголосив дипломат.

На думку дипломата, ООН як інституція і керівник її секретаріату не зробили усе можливе, щоб запобігти окупації Криму.

На це, за словами Кислиці, вплинула сукупність чинників:

позиція партнерів,

позиція міжнародних організації,

неготовність країни станом на зиму – весну 2014 року діяти у відповідь на окупацію.

"Про все це ще будуть написані томи історичних і політичних досліджень. Але я повторюю, Пан Гі Мун мав шанс бути одним із найбільш успішних генеральних секретарів в історії ООН. Але те, що за його каденції вперше були змінені шляхом агресії та окупації кордони в Європі – це буде частиною його політичної спадщини назавжди", – підсумував Кислиця.

На його думку, ООН втратила можливість відіграти роль, для якої власне і була створена: для запобігання війн, агресій та окупацій.