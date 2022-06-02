ООН на прохання Туреччини змінила назву республіки в офіційних документах

В Організації Об'єднаних Націй ухвалили рішення про перейменування Туреччини у всіх офіційних документах. Це зробили на прохання Анкари.

Тепер республіка на міжнародній арені офіційно називається Türkiye – замість Turkey. Про це стало відомо 1 червня.

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Прохання задовольнили без вагань

Деталі цього рішення розповів журналістам речник ООН Стефан Дюжаррік. Він зазначив: Організація отримала відповідний лист міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу, на ім'я Генерального секретаря Антоніу Гутерріша. Зміна назви країни набула чинності з моменту отримання цього листа.

Спільно з нашим Директоратом комунікацій ми успішно підготували для цього гарний ґрунт,

– зазначив речник ООН.

За його словами, про нововведення одразу повідомили всій міжнародній спільноті. Не лише членам ООН, а й іншим міжнародним організаціям і країнам.

Останні новини про Туреччину

Президент Країни Реджеп Ердоган поспілкувався з кремлівськими диктатором Володимиром Путіним. Турецький лідер запропонував провести перемовини між Україною, Росією та ООН у Стамбулі. Він вважає, що чотиристоронні перемовини нібито допоможуть у врегулюванні війни в України. Проте важливо зауважити, що наша влада не раз наголошувала, що перемовини не можуть бути результативними, поки російські війська продовжують вбивати українців.

Туреччина є єдиним членом НАТО, який блокує приєднання до Альянсу Швеції та Фінляндії. Нещодавно навіть відбулися перемовини щодо цього, які Ердоган описав дуже лаконічно "не на бажаному рівні". Річ у тім, що ці країни підтримують Робочу партію Курдистану. А ось Туреччина воює з курдами вже кілька десятиліть і вважає їх терористами.

Зокрема, 23 травня країна оголосила про проведення чергової воєнної спецоперації на території Сирії. Вона розпочалася через 3 дні після цього. Ердоган тоді наголосив, що це нібито необхідно для захисту держави від терористичної загрози. За його словами, Туреччина зараз працює над "створенням 30-кілометрової зони безпеки вздовж південних кордонів".

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