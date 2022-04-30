В ООН розповіли, яка країна може замінити Росію у Раді з прав людини

Уже 10 травня Генеральна Асамблея ООН проголосує за країну, яка замінить Росію у Раді з прав людини, звідки країну-агресорку виключили через звірства російських військ в Україні.

Місця в Раді ООН з прав людини розділені між регіональними групами. Тож країна, яка замінить Росію, повинна прийти зі східноєвропейської країни.

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Яка країна може зайняти місце Росії

28 квітня прессекретарка Асамблеї Пауліна Кубяк заявила, що єдиним кандидатом на місце у Раді з прав людини наразі є Чехія. Тож вона має усі шанси зайняти місце Росії, якщо не буде інших кандидатів.

Росію виключили з Ради: як це було

7 квітня 2022 Генасамблея ООН призупинила членство Росії у Раді з прав людини через те, що російські солдати жорстоко та систематично порушують права людини після повномасштабного вторгнення в Україну. За виключення країни-агресорки з Ради проголосували 93 країни, а проти – 24.

Вже після того, як Генасамблея виключила Росію, заступник посла країни-агресорки Геннадій Кузьмін заявив, що це нібито саме Росія вийшла із Ради з прав людини ще до голосування.

Не лише Рада з прав людини: звідки ще вигнали Росію

Після 24 лютого Росія втратила своє місце у низці органів ООН, включаючи: виконавчі ради Структури "ООН-жінки", ООН ЮНІСЕФ, Комітет з неурядових організацій та Постійний форум з питань корінних народів.

Також цього тижня країну-агресорку вигнали із Всесвітньої туристичної організації.

Але разом з тим Росія продовжує перебувати у складі Ради безпеки ООН і навіть має право вето. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця критикує Радбез ООН за сумнівну присутність країни-агресорки в складі. Так, всі проєкти резолюцій у Раді безпеки ООН про агресію Росії проти України блокують саме через те, що країна, яка вторглася на територію іншої держави, накладає вето.

5 квітня президент Володимир Зеленський виступив перед Радбезом ООН і підкреслив, що світова інституція, яка мала забезпечувати мир, не може працювати ефективно. Зокрема через Росію, яка перетворює своє право вето на "право смерті".

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