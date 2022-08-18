Правда має бути встановлена: Зеленський і Гутерреш домовились про місію щодо трагедії в Оленівці

Генсекретар ООН Антоніу Гутерреш 18 серпня зустрівся у Львові з Реджепом Ердоганом та Володимиром Зеленським. Він обговорив воєнні злочини росіян.

Гутерреш виступив на брифінгу за підсумками зустрічі. Він зазначив, що ООН намагатиметься встановити факти трагедії в окупованій Оленівці на Донеччині.

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"Сьогодні ми обговорили розслідування трагедії, яка сталася 29 липня на об'єкті, де утримувалися військовополонені в Оленівці. Те, що сталося, є неприйнятним", – сказав Гутерреш.

ООН проводитиме розслідування вбивства

За словами Гутерреша, всі полонені військові повинні бути захищеними згідно з нормами міжнародного гуманітарного права. Він призначить відповідальну людину, за розслідування страти в Оленівці

Я ухвалив рішення щодо проведення місії для виявлення та встановлення фактів. Умови проведення цієї місії надали Україні та росії. Крім умов, відзначили та склад тієї групи, яку залучать до розслідування. Я маю на меті призначити на чолі групи генерала Карлоса дос Сантоса Круса з Бразилії,

– повідомив Гутерреш.

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Він пояснив, що це офіцер, який має понад 40 років військового досвіду. Гутерреш вважає, що також доступ до колонії в Оленівці повинні мати й члени Міжнародної Місії Червоного Хреста.

Зеленський про розслідування злочину росіян

російські вбивці у липні влаштували термобаричний вибух в колонії Оленівки. Там утримували полонених з "Азовсталі" у Маріуполі. Загинули приблизно 50 людей, ще понад 130 отримали поранення.

Президент Зеленський 18 серпня звернувся до українців. Він зазначив, що закликав генсекретаря ООН мобілізувати можливості організації та змусити росію виконувати всі норми міжнародного права у питанні полонених.

"І ми обговорили направлення місії зі встановлення фактів в Оленівку. Повна правда про цей російський теракт має бути й буде встановлена", – сказав Зеленський.

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