В ООН заявили про "екзистенційну загрозу" для народу України

Заступник генсека ООН заявив, що ескалація війни в Україні є "прямою загрозою регіональній стабільності та міжнародній безпеці". Також він попередив про "екзистенційну загрозу для народу України".

Таку заяву Мирослав Єнча зробив у четвер 11 квітня, відреагувавши на масований обстріл України.

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Заява заступника генсека ООН

Єнча нагадав, що вторгнення Росії в Україну, розпочате з грубим порушенням Статуту ООН і міжнародного права, продовжує завдавати великих збитків народу України.

Нинішня траєкторія ескалації цієї війни є прямою загрозою регіональній стабільності й міжнародній безпеці. Насамперед – це екзистенційна загроза для народу України. Як ми неодноразово заявляли, нам потрібен справедливий, міцний і всеосяжний мир в Україні, відповідно до Статуту, міжнародного права і резолюцій Генеральної асамблеї, із повагою до суверенітету і територіальної цілісності України,

– сказав він.

А російські напади на українські міста в останній місяць стали "щоденною руйнівною моделлю", включаючи інтенсивне та систематичне націлювання на українську енергетичну інфраструктуру.

Ми приголомшені збільшенням кількості жертв серед цивільного населення внаслідок цих безжальних атак,

– наголосив він.

Кількість загиблих українців у березні більша, ніж у лютому

Він повідомив, що у березні загинули щонайменше 126 мирних українців, ще 478 – поранені, що "на 20% більше, ніж у минулому місяці".

Лише у березні було вбито або поранено щонайменше 57 дітей. Цього ж місяця знищено або пошкоджено 12 медичних закладів і 32 освітніх закладів.

З лютого 2022 року Управління верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 10 810 загиблих цивільних українців, у тому числі 600 дітей, та 20 556 поранених цивільних осіб, серед яких 1357 дітей.

Зростання кількості жертв серед цивільного населення в березні відбулося переважно через атаки російських збройних сил із застосуванням ракет і боєприпасів по всій території України, а також збільшення кількості повітряних бомбардувань поблизу лінії зіткнення,

– мовиться у звіті.

Єнча сказав, що ООН засуджує ці атаки й "продовжує закликати Росію" надати доступ Управлінню верховного комісара з прав людини та незалежним спостерігачам до окупованих територій України.

Видання "Голос Америки" пише, що водночас директорка з питань операцій управління ООН з координації гуманітарних питань Едем Восорну заявила, що Україна сьогодні зазнає "найгірших атак з початку цієї війни. Вона наголосила, що 10 мільйонів людей по всій країні втратили свої домівки, інформувала Восорну ООН.

Восорну повідомила, що понад 14,6 мільйона людей, близько 40 % населення України, потребує гуманітарної допомоги, 56% із них – жінки та дівчата.

Вона також висловила вдячність донорам за 541 мільйон доларів та підкреслила, що це лише 17% від 3,1 мільярда доларів, необхідних для України 2024 року.

Восорну закликала Раду Безпеки не допустити, щоб ця війна тривала безперешкодно і нескінченно.