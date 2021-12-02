В ООС оцінили реальність наступу Росії на Донбасі

У Росії розглядають можливість наступу, оточення та ліквідації українських військ на Донбасі. Однак до такого розвитку подій Україна готова з 2017 року.

Можливість повномасштабної атаки Росії на Сході України і готовність протидіяти їй в інтерв'ю виданню прокоментував командувач Операції об'єднаних сил Олександр Павлюк.

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Готовність України до нападу Росії

Це питання давно вже розглядалося – ще у 2017–2018 роках, де одне з ключових питань щодо наступу – охоплення та відрізання від основних сил угруповання українських Збройних сил на Донбасі,

– зазначив Павлюк.

За його словами, при зіткненні "лоб в лоб" збройні сили Росії зазнають величезних втрат.

"Один із варіантів ми розглядаємо це охоплення, відрізання нас від основної частини, а потім спроба поетапного знищення", – додав командувач ООС.

Через це українська сторона враховує, посилює відповідні напрямки, а також вивчає розгортання резервів на відповідних рубежах. Павлюк наголосив, що від противника можна чекати будь-якого розвитку подій в будь-який момент.

Bayraktar стежать за противником

За інформацією розвідки Міноборони, Росія може піти на розширення агресії щодо України наприкінці січня – у лютому 2022 року. Наразі під кордоном перебувають понад 92 тисячі військових держави-агресорки.

Бойові безпілотники Bayraktar постійно працюють у зоні проведення ООС на Донбасі, але не заходять на непідконтрольну територію. Вони ведуть розвідку, спостереження над діяльністю противника. Окупанти намагаються протидіяти Bayraktar, однак наразі вони успішно виконують свої завдання.

Завдяки цим безпілотникам українська сторона вивчила всі об'єкти ворога, його позиції, склади та скупчення техніки. З появою Bayraktar окупанти посилили системи радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони.

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Javelin теж напоготові

Об'єднані сили за потреби готові застосувати протитанкові й комплекси Javelin.

На запитання, чи комплекси вже використовували на Сході, Павлюк зазначив, що не коментує дії підрозділів ЗСУ, бо "це – військова справа".

Якщо хтось хоче коментувати наші дії – ми не можемо заборонити. Так, ми укомплектовані Javelin. Підрозділ постійно вивчає варіанти дій за найбільш загрозливими напрямками,

– додав він.

Решту, за словами командувача ООС, українці чують від людей, які думають, що вони мають право коментувати наші військового керівництва.