В ООС попереджають, що Росія розмістила "Іскандери" поблизу кордону: у зоні їх дії – Київ

Командувач Операції Об'єднаних сил Олександр Павлюк заявив, що Росія розмістила неподалік 54 бойові тактичні групи. Також Росія розмістила 36 "Іскандерів" середньої дільності.

Водночас ворожі літаки-розвідники літають вздовж кордону та над Чорним й Азовським морями втричі частіше, ніж минулого року в цей період. Про це генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, перебуваючи на військовій базі у Попасні поблизу лінії фронту.

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Росія розмістила 54 бойові тактичні групи, у тому числі 36 балістичних ракет середньої дальності "Іскандер". Деякі з яких розташовані в зоні дії Києва,

– сказав командувач.

До слова, "Іскандер" належить до сімейства балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів класу земля-земля.

Останні заяви Павлюка про ситуацію

Як заявляв генерал-лейтенант, українські військові розвідники повідомили, яким може бути план Путіна щодо нападу на Україну. Росія, кажуть в ООС, спроможна атакувати одразу з кількох напрямків.

За словами командувача Операції Об'єднаних сил, Україна переможе Росію, якщо поверне собі окуповані території. Саме так виглядатиме наша перемога у війні.

Олександр Павлюк заявив, що українські військовослужбовці точно готові захищати країну у разі нового вторгнення Росії. Ба більше, бійці будуть просто голими руками розривати росіян на шматки.

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Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.