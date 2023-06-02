Україна повертає своє, – в ОП та МЗС "проїхались" по Орбану після його цинічних заяв про наступ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нещодавно видав порцію маячні щодо української контрнаступальної операції. За його словами, Україні варто сісти за стіл переговорів з окупантами.

На ці цинічні заяви вже відреагував радник глави ОП Михайло Подоляк. Він жорстко засудив таку абсурдну позицію угорського політика.

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Як відреагував Подоляк

Посадовець зазначив, що подібні заяви Орбана вкотре демонстративно ображають цінності Європейського Союзу та міжнародного права загалом. За словами Подоляка, це свідоме приниження Європи та потурання терористичним діям Росії.

Він наголосив, що Угорщині саме час усвідомити, що через контрнаступальні дії Україна повертає свої території і своїх людей, адже це справедливо і обов'язково.

А якщо Прем'єр-міністр Угорщини справді хвилюється про втрати – нехай подзвонить своєму "другу Путіну" та попросить, аби російські збройні формування вийшли за межі міжнародно визнаних кордонів України. І тоді війну буде закінчено. Більше жодних втрат і смертей. Лише повноцінний вивід збройного контингенту і техніки окупанта є передумовою до закінчення війни. Чи хтось чув подібні заклики Орбана до Росії?

– йдеться у повідомленні Подоляка.

В МЗС закликали Орбана до дій

Речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі 24 Каналу повідомив, що українська сторона чітко окреслила свою позицію: мирні переговори можуть бути можливі лише після повного виведення російських військ із території України.

За словами речника, припинення вогню без виконання цієї умови призведе до заморожування статус-кво, надасть Росії можливість перегрупуватися, накопичити сили та вдатися до нової хвилі агресії. Власне, це доведено досвідом 2014-2022 років.

Крім того, Ніколенко наголосив, що систематичні російські ракетні атаки та атаки дронами по українських містах доводять, що в Москві не розглядають інших сценаріїв, окрім як продовжувати війну.

Водночас ми взяли до уваги твердження Віктора Орбана про те, що йому важко бути єдиним прем'єр-міністром в ЄС, який виступає за мир. Аби полегшити цю ситуацію, закликаємо главу угорського уряду почати нарешті діяти,

– сказав речник МЗС.

До прикладу, він закликає Орбана засудити російську агресію, вимагати від Москви припинити війну та повернути російську армію на російську територію, долучитися до заходів міжнародної ізоляції Росії, не підривати єдність в ЄС.

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