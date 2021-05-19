В Офісі Президента розповіли про головні теми пресконференції Зеленського

Велика пресконференція президента Володимира Зеленського триватиме приблизно 2 – 2,5 години. Вона розпочнеться у четвер, 20 травня, о 12:00.

Підсумок 2 років президенства

Радник глави ОП Михайло Подоляк повідомив, що зустріч глави держави з представниками ЗМІ підбиватиме своєрідний підсумок двох років роботи.

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Також проаналізує конкретні результати у конкретних реформах, позначить подальші напрямки трансформації країни та частково відкриє завісу того, що буде відбуватися під час серпневого святкування 30-річчя нашої незалежності,

– сказав чиновник.

Він наголосив, що організатори старатимуться акредитувати максимально можливу кількість представників ЗМІ.

За його словами, тривалість бесіди президента Володимира Зеленського з журналістами попередньо складе 2 – 2,5 години.

Карантинні заходи на зустрічі

Михайло Подоляк поінформував, що модерацією, скоріш за все, займатиметься директор комунікаційного директорату ОП Ірина Побєдоносцева.

Радник глави Офісу Президента додав, що під час пресконференції будуть дотримані усі неохідні карантинні заходи, зокрема:

часткове обмеження чисельності;

велике приміщення в ДП "Антонов";

соціальне дистанціювання;

обов'язкове застосування засобів індивідуального захисту.

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