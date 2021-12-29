В ОП відповіли, чи розпустить Зеленський Верховну Раду

В Україні активно говорять про те, що Верховну Раду можуть розпустити. Проте наразі мотивів для цього немає.

Про це повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, Рада наразі добре виконує свою роботу.

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Подоляк: Це політтехнологічний прийом

Подоляк пояснив, що і для Володимира Зеленського, і для команди загалом найважливішим є те, що парламент може ухвалювати реформаторські законопроєкти.

Парламент цього скликання виконує свою роботу – не без проблем, але загалом ефективно,

– наголосив Подоляк.

Він вважає, що обговорення дострокових виборів парламенту – це політтехнологічний прийом.

Позиція ОП щодо змішаної системи виборів

Більша частина українців – за те, щоб розпустити чинний склад парламенту . Окрім цього, опитані не проти, аби у відставку пішов Кабмін Дениса Шмигаля.

Також в ОП прокоментували повернення змішаної системи виборів. Подоляк заявив, що Офіс Президента не бере участь в обговоренні цієї теми.

Він зауважив, що якщо розмови вийдуть на ширший рівень, тоді в президентській команді зможуть сформулювати свою позицію.

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