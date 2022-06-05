В ОП відповіли на зухвалу заяву спікера парламенту Угорщини про "психічну хворобу" Зеленського
Джерело:фейсбук Андрія Сибіги
Спікер угорського парламенту Ласло Кевер зробив скандальну заяву,сказавши, що у Володимира Зеленського "особисті психічні проблеми". В Офісі Президента не забарились з жорсткою відповіддю.
З критикою Ласло Кевера виступив заступник керівника ОП Андрій Сибіга. Він зазначив, що "подібні загострення відбуваються у певні періоди року".
До теми Спікер парламенту Угорщини цинічно заявив про "психічні проблеми" Зеленського
Сибіга розкритикував скандальні висловлювання "недополітиків"
Народ завжди мудрий і знає віками як відповідати на абсолютно неприйнятні, дикі висловлювання "недополітиків" на кшталт нешановного голови державних зборів Угорщини: "Осла взнаєш по вухах, а дурня — по балачках", "У короткого розуму язик довгий",
– написав Сибіга.
Заступник голови ОП нагадав про Корюківську трагедію
Заступник голови ОП пригадав неоднозначні сторінки в історії, якими Будапешт точно пишатись не може. Сибіга доєднав до посту статтю з Вікіпедії про Корюківську трагедію. Під час Другої світової війни загони СС та угорські жандарми спалили населення села Корюківка, що на Чернігівщині.
Всі угорські солдати-фашисти були "психічно здоровими"?
Історія піде вперед, Україна переможе: всі громадяни, які проживають в Україні будуть пишатись нашою державою, а такі "персони" залишаться на смітнику історії,
– додав Сибіга.
Заступник голови ОП впевнений, що політики – тимчасові, а мудрий угорський народ завжди матиме дружні відносини з українцями.
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Скандальна заява Ласло Кевера
- Шокуючу заяву Ласло Кевер зробив під час інтерв'ю до Дня національної єдності Угорщини.
- Угорський політик сказав, що не пам'ятає, аби лідер країни, яка просить про допомогу, підіймав на когось голос.
- Мовляв, Зеленський "дозволив собі підвищити голос на лідерів Угорщини та Німеччини".
- З цього спікер угорського парламенту зробив власні дивні висновки, начебто у президента України "особисті психічні проблеми".
- Також Кевер вирішив полякати угорське населення. Він зазначив, що угорській діаспорі варто "бути обережною, бо може взагалі доведеться покинути територію України".
- Політик каже, що очікує проблеми для українських угорців після війни.
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