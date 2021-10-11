В Україні розпочинається опалювальний сезон 2021 – 2022: коли й де увімкнуть тепло

У жовтні в Україні розпочинається опалювальний сезон. Цьогоріч першими включили опалення у Львові, Луцьку та частково в інших містах.

В Україні раніше традиційно розпочинався опалювальний сезон 15 жовтня, проте, згідно з новими правилами, все залежатиме від погодних умов. Тож, якщо середньодобова температура протягом 3 діб у регіоні не підіймається вище 8 градусів тепла, то місцева влада ухвалює рішення про старт опалювального сезону.

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Львів

Мер міста Андрій Садовий заявив, що з 11 жовтня тепло подаватиметься у лікарні, поліклініки, школи, садочки. Також тепло буде подаватись в будинки мешканців.

"Запуск опалення орієнтовно триватиме 2 доби. Знаю, що не всі люди вже хочуть тепло, адже за це все потрібно платити. Деякі ОСББ просять відстрочити їм цей процес. Але похолодання йде, тому люди повинні бути в теплі, щоб менше хворіти", – пояснив чиновник.

Луцьк

У Луцьку опалювальний сезон почався також 11 жовтня. Спочатку тепло планували подати в лікарні, садочки, школи на інші навчальні заклади, а після того – населенню та іншим споживачам.

Керівник ДКП "Луцьктепло" Іван Скорупський заявив виданню "Волинь Post", що "рішення про те, чи будуть будинки мешканців з теплом, на місцях приймають ОСББ та ЖЕКи".

Хмельницьк

У Хмельницькому міський голова Олександр Симчишин розпорядився увімкнути опалення ще 6 жовтня у лікувально-профілактичних закладах та дошкільних закладах, незалежно від форм власності. Таке рішення ухвалили через зниження температури повітря. Заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок заявив у коментарів "Суспільному", що опалення бюджетних установ відтягується через збільшення вартості.

Тернопіль

У Тернополі початок опалювального сезону почнеться з 12 жовтня. Так вирішили, зважаючи на зниження середньодобової температури повітря. Тепло подадуть до будинків, квартир, обладнаних індивідуальною системою опалення. У школах, лікарнях та садочках тепло увімкнули ще 10 жовтня.

Чернівці

У Чернівцях опалюваний сезон розпочався 11 жовтня. У цей день опалення подали для соціальної сфери, проте 18 жовтня – подадуть до домівок та нежитлових приміщень.

Чернігів

Мер Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що доручив почати опалювальний сезон у місті з 8 ранку 11 жовтня.

Вінниця

У Вінниці опалення для шкіл, садочків та лікарень увімкнули 8 жовтня у тих закладах, які написали заяви. У Вінницькій міській раді пояснили, що у багатоповерхівки тепло дадуть, згідно з правилами – якщо буде нижче 8 градусів упродовж 3 діб.

Івано-Франківськ

В Івано-Франківську відсутнє постачання газу в бюджетні установи. Мер міста Руслан Марцінків заявив, що заклади охорони здоров'я, школи, садочки, соціальні заклади не мають опалення. Політик заявив, що це трапилось, попри те, що підписали меморандум на державному рівні та закріпили ціну на газ для бюджетних установ.

Мер міста розповів, що на початку року була домовленість про ціни на газ за на рівні 7 – 8 гривень за кубометр, а тепер виходить по 30. Відтак потрібно ще 500 тисяч гривень для міського бюджету.

Харків

Тепло 11 жовтня подали до харківських лікарень, дитсадків та інших будівель соціально-культурної сфери. Відповідне розпорядження підписав секретар Харківської міської ради Ігор Терехов.

Київ

На початку жовтня опалювальний сезон у Києві розпочався для лікарень, дитсадків та шкіл. Мер міста Віталій Кличко заявив, що "найближчим часом тепло увімкнуть і житловим будинкам столиці".

Житомир

У коментарі "Суспільному" заступник міського голови Сергій Кондратюк розповів, що 11 жовтня планують почати опалювати дитячі садочки, школи та медзаклади міста.

Опалення для населення подаватимуть залежно від погодних умов. Зокрема мовилось – якщо середньодобова температура 11 жовтня не опуститься нижче +8 градусів, то теплопостачання для населення не запускатимуть.

11 жовтня мер міста Сергій Сухомлин розповів, що є проблеми у запуску садочку №55, 15, 35, 39, 41 та ДНЗ у селі Вереси. Проте питання обіцяють вирішити протягом 11 – 12 жовтня.

Запоріжжя

Видання "Перший Запорiзький" написало, що гендиректор комунального підприємства "Міські теплові мережі" Олександр Грек заявив, що в 20-х числах жовтня в Запоріжжі проведуть необхідні пусконалагоджувальні роботи. Саме ж опалення увімкнуть в ніч з 24 на 25 жовтня.

Дніпро

Керівники комунальних теплопостачальних підприємств міста 7 жовтня заявили, що у Дніпрі опалювальний сезон розпочнеться, коли середньодобова температура повітря не перевищуватиме 8 градусів тепла протягом трьох днів.

Одеса

Видання Vgorode написало, що в Одесі старт опалювального сезону запланували на 1 листопада 2021 року, тобто орієнтовно тоді, коли середньодобова температура повітря не перевищує 8 градусів тепла протягом 3 діб поспіль. Тому дата швидше орієнтовна.