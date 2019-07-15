Оперативний псевдонім "Сококловський": однокурсник Путіна розкрив спрвжнє обличчя Медведчука

Віктор Медведчук виконує важливу функцію для Кремля в Україні. Зокрема, він є важливий каналом реалізації його активних заходів. Крім того, кум Путіна – джерело найважливішої політичної інформації про тутешню ситуацію , і ця інформація має є дуже цінною.

Як наголосив колишній радянський розвідник і однокурсник Путіна з інституту КДБ Юрій Швець, за ту політсилу, в якій йде Медведчук на вибори, може голосувати тільки клінічний ідіот або п'ята колона Кремля, пише "Обозреватель".

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Нагадаю вам, хто такий Медведчук. Це агент КДБ зі студентських часів під оперативним псевдонімом "Соколовський" і людина, яка придбала нові можливості й нове дихання відтоді, як стала кумом Путіна. На території України він підміняє собою всі резидентури спецслужб РФ – ФСБ, СЗР, ГРУ. Вони Кремлю не потрібні, поки в Україні є Медведчук. Він виконує колосальний обсяг агентурної роботи. Це джерело найважливішої політичної інформації про ситуацію в країні. З огляду на коло його зв'язків, це найцінніша інформація,

– підкреслив він.

Колишній співробітник радянської спецслужби додає, що сьогодні Медведчук – це агент-вербувальник Кремля.

"Судячи з його майже тріумфального повернення до України, в цій справі він домігся великих успіхів. Ось як він за останні декілька років проник на ринок нафтопродуктів України? Хто його туди пустив і на яких умовах? Хто йому дав можливість захопити розкручені телеканали? Як це сталося, якщо в Україні йде війна проти агресора, агентом якого він є?! Дайте відповідь на ці питання, і ви дізнаєтеся про завербованих Медведчуком агентів", – підкреслює він.

За словами Швеця, Медведчук – важливий канал реалізації активних заходів Кремля, які він транслює через підконтрольні телеканали. Як приклад колишній розвідник зауважив, якщо Медведчук безперешкодно веде бурхливу політичну й економічну діяльність в Україні, це означає, що в країні діє компрадорська влада, яка за спиною народу тихо веде закулісні торги з Кремлем.

Зауважимо, що нещодавно Медведчук знову дав про себе знати в Україні. Зокрема, він через свого бізнес-партнера Тараса Козака придбав український телеканал ZIK, і тепер у його власності перебувають 3 мовники (ZIK, канал "112 Україна" та NewsOne).

Крім того, нібито за його сприяння бойовики на Донбасі передали Україні чотирьох полонених, щоправда до кожного з них виникають питання. До прикладу, одного з них – Дмитра Великого – СБУ розшукувала за дезертирство та після його повернення до України забрала чоловіка на допит.

Що відомо про Віктора Медведчука?Він є засновником і керівником руху "Український вибір", проте нещодавно став співголовою партії "Опозиційна платформа – За життя" та разом із нею йде на вибори до парламенту.



Скандальну славу Медведчук здобув ще у середині 1980-х, коли "захищав" у суді справу українського дисидента, письменника Василя Стуса. На переконання фахівців, саме завдяки Медведчуку митець потрапив на 10 років до таборів суворого режиму, в результаті чого помер у тюремному карцері. Крім того, Медведчук є кумом російського президента Володимира Путіна та неодноразово зустрічався з вищим російським керівництвом.



Медведчук також має великий медійний вплив – зокрема, він нещодавно придбав український телеканал ZIK, і тепер у його власності перебувають 3 мовники (ZIK, канал "112 Україна" та NewsOne).

Хто такий Віктор Медведчук: дивіться відео 24 каналу