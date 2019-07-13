"Ширка-2": Росія штовхає Зеленського "в обійми" Медведчука?

11 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонні перемовини з президентом Росії Володимиром Путіним.

Розмова відбулася за ініціативи української сторони. Деталі не повідомляються. Спікери обидвох президентів лише зазначили, що йшлося про ситуацію на Донбасі та звільнення полонених українських моряків. Здавалося б, усе логічно – під час передвиборчої кампанії та вже після її закінчення Зеленський неодноразово говорив про необхідність прямого контакту з ВВП. Але! В Офісі президента нам розповіли, що зателефонувати Путіну саме "тут і зараз" чинний господар Банкової вирішив не просто так.

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Річ у тім, що в російській пресі з'явилася інформація про те, що начебто Путін має намір "помилувати" наших моряків. І так "випадково" сталося, що саме цими днями в Росію прибув Медведчук, Бойко та компанія. За лічені дні, які залишилися до парламентських виборів вони вирішили на повну розіграти "російську карту" з метою мобілізувати виборців Півдня та Сходу країни, де у "Слуги народу" доволі високий рівень підтримки. Які ж кроки незадовго до виборчого часу "Х" здійснив Медведчук?

Не секрет, що в українському суспільстві є великий запит на мир на Донбасі. Президент за час своєї роботи все менше цим очікуванням відповідав (до вчорашнього дзвінка Путіну) – навпаки Зеленський нарощував антипутінську риторику і фактично закривав можливості, для прямого діалогу з Кремлем.

А ось лідери "Опозиційної платформи – За життя!" вже втретє за останній час побували в Росії і вдруге зустрілися віч-на-віч з прем'єром Дмитром Медведєвим. Більш того, Медведчук, Бойко і Рабинович поїхали в Москву в розпал атаки на близький до їх партії канал NewsOne. Журналістів цього медіа жорстко розкритикували за ідею телемосту між Росією і Україною – і навіть завели справу про держзраду.



Медведчук, Бойко і Рабинович знову поїхали на поклін до Москви

У цьому сенсі поїздка в РФ виглядає своєрідною відповіддю на цю кампанію. До речі, на переговорах вперше був присутній і офіційний власник телеканалу Тарас Козак, який невпинно закликав Зеленського припинити тиск на телеканал.

Загалом, нинішня поїздка медведчуківського "десанту" в Росію дещо відрізнялася від двох попередніх. Перший раз це сталося напередодні президентських виборів. Тоді Медведчук і Бойко зустрілися з Медведєвим.



"Зліва-направо: голова "Газпрому"Олексій Міллер, прем'єр Росії Дмитро Медведєв, лідери партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко та Віктор Медведчук, Москва, Росія, 22 березня 2019 року

Другий раз лідери ОПЗЖ зустрічалися з главою "Газпрому" Олексієм Міллером. Це було вже в Петербурзі на старті дострокових парламентських виборів. Обидві зустрічі стосувалися насамперед газової теми. Контракт України з Росією про постачання і транзит газу закінчується 1 січня 2020 року. І як ми далі будемо купувати газ і чи збережеться транзит – наразі невідомо.

При цьому, якщо Росія не встигне запустити до цього часу "Північний потік-2" і "Турецький потік", то при припиненні транзиту газу через Україну в Європі виникне його дефіцит, і ми не зможемо його купувати за колишньою схемою, коли оформляли російський газ як куплений у словаків чи угорців. Їм самим газу вистачати не буде. А тому або вони взагалі його продавати нам перестануть, або будуть віддавати за непомірними цінами. Тому в усій цій грі негласним учасником є й Європа...

В ході нинішньої поїздки Медведчука "и сотоварищи" в Білокам'яну, росіяни підтвердили готовність дати 25% знижку на блакитне паливо при прямому контракті. А Юрій Бойко назвав навіть терміни укладення можливого контракту. За його словами, це можна буде зробити вже в серпні – акурат після парламентських виборів в Україні.

Хто давав представникам ОПЗЖ повноваження вести перемовини про нові газові контракти з керівництвом країни-агресора? Відповідь проста: ніхто. Точніше, ні, "повноваження" дали їх величність парламентські вибори і цинічне бажання "медведчуків" на фінішній виборчій прямій наростити якомога більше рейтингових м'язів для своєї політсили.

Разом з тим, варто звернути увагу на вельми цікавий нюанс. Сам по собі формат переговорів: прем'єр Медвєдєв і, наразі, поки що маргінальна "Платформа" яскраво демонструє, що питання і з ціною на газ, і з транзитом блакитного палива, можуть бути вирішені, тільки якщо представники ОПЗЖ увійдуть після виборів в уряд. Інакше кажучи, в Кремлі відверто підштовхують "Слугу народу" до коаліції з партзбірною Медведчука.

Ще однією важливою особливістю третьої поїздки в Росію "платформівців" стало те, що ОПЗЖ офіційно увійшла в діалог з "Єдиною Росією" – російською партією влади. Сторони домовилися про підписання після парламентських виборів в Україні міжпартійного меморандуму.

Тут сам собою напрошується надважливий висновок: раніше жодна українська партія так відкрито не афішувала своїх тісних зв'язків з Росією. Зараз же, через п'ять років після Революції гідності склалася парадоксальна ситуація: фактично "з нуля" з'явилася політична сила, яка набирає електоральні бали переважно на закликах до тісного діалогу з Росією. Що маємо в знаменнику? Лише за минулий місяць і початок липня партія кума Путіна – Медведчука у шкалі електоральної підтримки піднялася з 9 до 14%. Здобули?

До теми: У Німеччині відреагували на телефонну розмову Зеленського з Путіним