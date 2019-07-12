У Німеччині відреагували на телефонну розмову Зеленського з Путіним

Берлін вітає прямий діалог між Україною і Росією. Там також зазначили, що наразі із Німеччиною ніхто не обговорював питання розширення нормандського формату.

Прямі переговори між підписантами мінських угод потрібні, якщо ми хочемо їхнього виконання, про це сказав представник німецького МЗС Крістофер Бургер, пише "Укрінформ".

Що кажуть у Парижі: Зеленський пропонує Путіну переговори у новому форматі: позиція Франції

Берлін позитивно оцінює телефонну розмову між Президентом України Володимиром Зеленським та очільником Кремля Володимиром Путіним.

Ми завжди чітко давали зрозуміти, що вітаємо прямі переговори з метою розв’язання конфлікту в Україні,

– зазначив Бургер.

Водночас представник німецького МЗС зазначив, що продовження переговорів у нормандському форматі є важливим. Однак до німецької сторони наразі ніхто не звертався з пропозицією розширити "четвірку". При цьому Бургер додав, що переговори щодо ситуації на сході України проводяться у тісному контакті з американськими партнерами.

Перша розмова Зеленського з Путіним

Увечері 11 липня відбулася перша телефонна розмова між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. До цього український і російський лідери ніяк не контактували. Говорили про майбутню зустріч у нормандському форматі, обмін полоненими і про звільнення моряків.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков розповів, що телефонна розмова була узгоджена досить оперативно з обох сторін і мала прагматичний характер. Наразі нема конкретного розуміння, коли може відбутися наступна розмова. водночас Пєсков зазначив, що Путін на початку розмови нібито сказав "привіт".

Очільник Кремля після цієї розмови скликав Радбез. Які саме питання обговорювала Рада безпеки Росії – точно невідомо, але тема обговорень стосувалася розмови з Зеленським.

Що таке нормандський формат?Це переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі у чотиристоронньому форматі: Німеччина, Франція, Росія, Україна.



Назвали формат так тому, що перша зустріч очільників цих держав відбулася у французькій Нормандії. Відтоді у "нормандському форматі" відбулися низка телефонних розмов і зустрічей на вищому рівні, а також контактів МЗС.



Президент Зеленський ще під час своєї передвиборчої кампанії казав, що хотів би розширити цей формат, долучивши до нього США.