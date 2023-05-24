"Це була успішна операція": чого досягли бійці своїм походом на Бєлгородщину

Бійці Російського добровольчого корпусу та представники легіону "Свобода Росії" 22 травня зайшли на територію Бєлгородської області. Вони заявили про звільнення від путінського режиму. Ця операція мала на меті декілька цілей, які успішно досягнуті.

Про них 24 Каналу прозповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він наголосив на чергових фейках, які росіяни видавали за реальні події.

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Розвідка боєм успішна

Операція в Бєлгородській області була нічим іншим, як розвідкою боєм, вважає Борис Тизенгаузен. І вона має досить успішні результати. Так, виявлена неспроможність росіян захистити власні кордони та убезпечити власних громадян. А також – зчиталася реакція окупантів безпосередньо на прорив через кордон.

"Ця операція була успішною не стільки у воєнному, скільки в плані психоемоційному – продавлення мотивації російського населення. Якщо б їх було таких декілька одночасно, навіть не уявляю, що було б. Ще одна важлива ціль – посилення протиріч і конфліктів всередині російського і військового, і політичного керівництва та спікерів типу Пригожина, Гіркіна і так далі. Вони всі кинулися звинувачувати одне одного", – сказав він.

Борис Тизенгаузен про операцію в Бєлгородській області: дивитись відео

Інсталяція від "Мосфільму"

Зауважимо, що Кремль довгий час не коментував події. Згодом там заявили про "ліквідацію диверсійних груп", мовляв знищили 70 осіб, 4 БМП, 5 пікапів. Але особлива родзинка – побрехенька про авіаудар.

Росіяни звітували, що авіаударом знищили бронегрупу. Але гляньте на їхні фото та відео. Від авіаудару мало б нічого не залишитися, а вони показують вирву, недозгорівші дві автівки, які стоять над нею. "Мосфільм" приготував чергову інсталяцію – вони вміють,

– пояснив Тизенгаузен.

Він ще раз підкреслив, що таке проникнення через кордон – велика проблема для росіян. Вони змушені знімати частину війська та перекидати його для охорони.

"І "зуби дракона" не завадили. Ці бетонні пірамідки викликали лише сміх тих, хто проїжджав поруч", – резюмував політтехнолог.

Події в Бєлгородській області: основне