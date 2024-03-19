Операція триватиме далі: у Легіоні "Свобода Росії" відповіли, чи виконали головне завдання

Російські добровольці з 12 березня здійснюють операцію на території прикордонних областей – Курської та Бєлгородської. Бійцям легіону "Свобода", РДК та Сибірського батальйону вдалося значно завадити проведенню так званих президентських виборів у цих російських регіонах.

Про це 24 Каналу розповів "Цезар" – заступник командира Легіону "Свобода Росії", який зазначив, що добровольці продемонстрували, що "вибори" в Росії – це фарс. Крім того, вони довели, що громадяни Росії будуть зі зброєю в руках боротися з режимом.

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Полетять голови у російській владі

Найближчим часом російські добровольці продовжуватимуть демілітаризацію прикордонних областей Росії. Також сковуватимуть сили противника, змушуючи його щонайменше не перекидати резерви на інші ділянки фронту, що знижуватиме боєздатність ворога.

Операція триватиме далі, і за її підсумками стануть зрозумілі втрати путінських військ. Також будуть політичні підсумки: полетять голови у російській владі та будуть перестановки. Це все не додасть стійкості путінській системі,

– наголосив "Цезар".

Рейд російських добровольців завдав найбільшої шкоди іміджу Владіміра Путіна, який позиціонував себе таким, що може контролювати ситуація в Росії. Також він здобув на виборах доволі високий відсоток підтримки – 87,29. Однак ці цифри, на думку заступника командира Легіону "Свобода Росії", не можна вважати чесними.

"Путін "намалював" результати "виборів". Навіть з урахуванням рабів-бюджетників, яких зігнали на голосування, він не набрав навіть 40% голосів. Решта голосів – масовані вкиди та фальсифікації. Є об'єктивні результати виборів з дільниць, з зафіксованими на фото підсумками виборчих комісій. Наприклад, в Белграді (Сербія) за Путіна проголосувало менше, ніж 14%", – зазначив він.

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