Операція Фіцо затягнеться: кулі пошкодили одразу кілька важливих органів

Вдень, 15 травня, у Словаччині стався замах на прем'єра Роберта Фіцо. Наразі стало відомо деталі про його стан.

Нагадаємо, словацькі ЗМІ в середу, 15 травня, повідомили про стрілянину після засідання уряду. Там зазначили, що Фіцо доправили до лікарні.

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Операція Фіцо затягнеться

У Словаччині в середу, 15 травня, сталася стрілянина біля будівлі, де проводилося виїзне засідання уряду. Унаслідок цього було поранено прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо. Очільника словацького уряду негайно доправили в лікарню.

Виконувач обов'язків міністра праці, соціальної політики та сім'ї Словаччини Ерік Томаш повідомив, що стан Фіцо наразі важкий, операція буде тривалою через пошкодження відразу кількох важливих для життєдіяльності органів.

Водночас жодних інших деталей словацький посадовець надавати не захотів. Тому, подробиці стосовно перебігу операції, а також стану прем'єр-міністра Словаччини вочевидь буде оприлюднено згодом, після з'ясування даних.

Оновлено. За даними Denník N, міністри оборони та внутрішніх справ Словаччини Роберт Каліняк та Матуш Шутай Ешток заявили, що прем'єр-міністр Роберт Фіцо, який раніше зазнав замаху, все ще перебуває на операційному столі. Попередньо, операція триває вже понад 3,5 години.

Що відомо про напад на словацького очільника уряду: головне

Удень 15 травня в словацькій Гандлові невідомий вчинив замах на прем'єра країни Роберта Фіцо. За словами очевидців, хтось звернувся до політка з натовпу зі словами: "Роберте, йди-но сюди". Після того як прем'єр-міністр підійшов до людей, у нього вистрілили декілька разів. Він упав на землю.

Прем'єр-міністра Словаччини внаслідок поранень терміново доставили до лікарні. Перші кадри, як Фіцо евакуюють з місця стрілянини транслювали місцеві ЗМІ. Словацьке видання Plus SK повідомляє, що стан прем'єра вкрай важкий.

Попередньо, Фіцо отримав 2 – 3 поранення, нібито в кінцівки, груди та живіт. ЗМІ пишуть, що прем'єр-міністр був при свідомості, коли його доправили до медичного закладу. Журналісти кажуть, що його стан важкий, проте життю нічого не загрожує.

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