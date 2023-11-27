Операція досягла поставлених цілей, – розвідка про вибухи у Смоленській області
У ніч на 27 листопада у Смоленській області пролунали вибухи. Росіяни бідкалися, що область нібито атакували дронами.
Як повідомили джерела 24 Каналу у розвідці, це була спецоперація ГУР МО. До слова, Смоленська область не вперше страждає від дронів. У жовтні росіяни бідкалися на атаку БпЛА на авіаційний завод.
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Атака була результативною, операція ГУР досягла поставлених цілей,
– повідомили джерела у розвідці.
Росіяни у мережі публікували кадри вибухів й заявляли, що системи й засоби ППО нібито намагалися збити безпілотники. На опублікованих кадрах не лише чутно звуки вибухів, а й видно два густих стовпи диму.
На ранок російське міноборони заявило про "успішне відбиття атаки". За словами окупантів, "пе-ве-о" нібито збила два дрони, які намагалися атакувати Смоленську область. Про руйнування чи постраждалих, ясна річ, не повідомляли.
Втім, російські телеграм-канали, посилаючись на власні джерела, бідкаються, що вибухи пролунали на Смоленському авіаційному заводі. Згідно з їхніми повідомленнями, один з безпілотників упав на дах 6 цеху авіазаводу та вибухнув. Унаслідок вибуху було пошкоджено дах та балку перекриття. Наразі ця інформація не підтверджена, адже російська влада не коментує вибухи.
Росіяни бідкалися на масовану атаку дронів
- Ніч проти 26 листопада у росіян була "вибуховою" і дуже тривожною. Окупанти у мережі повідомляли, що безпілотники нібито намагалися атакувати 5 областей: Московську, Тульську, Калузьку, Брянську та Смоленську області.
- Російське міноборони заявило, що нібито збило понад 20 дронів. Тим часом московський мер назвав нашестя дронів "найбільшою масованою атакою".
- Через безпілотники у Москві призупинили роботу два московські аеропорти: Внуково та Домодєдово. Там літаки перебували в зоні очікування. Також відомо, що унаслідок атаки дронів було пошкоджено багатоповерхівку у Тульській області.
- Джерела 24 Каналу у розвідці заявили про причетність ГУР до масованої атаки на Росію.