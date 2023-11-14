Патова ситуація для Нетаньягу: чому Ізраїль надалі звинувачуватимуть у воєнних злочинах

У війні з ХАМАС Ізраїль опинився в скрутній ситуації, адже зараз ЦАХАЛ веде бойові дії поблизу двох лікарень у Секторі Гази. Саме під ними розташовані бази ХАМАС. Однак Беньямін Нетаньягу загострює ситуацію, заявляючи, що ЦАХАЛ не буде виходити з Сектору Гази.

Політолог Ігор Рейтерович назвав 24 Каналу дві головні причини таких заяв прем'єра Ізраїлю. Одна – зовнішньополітична, а друга – стосується його подальшої політичної долі.

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Перша причина: варіант меншого зла

Нетаньягу, ймовірно, має різні сценарії розвитку військових дій в Секторі Гази. Інші варіанти можуть призвести до ще більш тривалої та кривавої війни, ніж та, що відбувається зараз.

Тому він обрав оптимальний план, варіант меншого зла. Проте ідеального розв'язання близькосхідної проблеми на сьогодні не існує. Її намагаються вирішити ще з середини XX століття, і за великим рахунком безрезультатно. Тому можливо Нетаньягу реалізовує той сценарій, на який у нього є згода зокрема уряду національної єдності,

– наголосив політолог.

США та інші країни можуть радити Ізраїлю діяти інакше, проте він буде дотискати саме цю агресивну ініціативу. На думку ізраїльських політиків, це може бути єдиним можливим варіант.

Держсекретар США Ентоні Блінкен розкритикував Ізраїль за його дії в Секторі Гази. Йдеться про удари ЦАХАЛ по анклаву, внаслідок яких загинула велика кількість цивільного населення. Блінкен додав, що Ізраїль має докласти більше зусиль для захисту мирних палестинців.

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Друга причина: усвідомлення відповідальності

Нетаньягу посилюючи ескалацію, дотискаючи ситуації, зокрема з лікарнями в Газі, до кінця, опинився в патових обставинах.

Щоб не робив Ізраїль в Секторі Гази, все одно його звинуватять у воєнних злочинах. Цю думку інформаційно буде дуже складно перебити,

– зазначив Рейтерович.

У прем'єра Ізраїлю немає іншого вибору, ніж посилювати цю ескалацію, оскільки на кону стоїть його політичне виживання. Він усвідомлює, що йому доведеться відповідати політично, а можливо і не тільки політично.

Ізраїль одна з небагатьох демократичних країн у світі, в яких регулярно колишні високопосадовці потрапляють на лави підсудних. Проти них порушуються зокрема кримінальні справи.

Зараз Нетаньягу перебуває в такій ситуації, що буде нести відповідальність за свої дії. Можливо в його розумінні чим жорсткіше буде відплата Ізраїля за напад ХАМАС 7 жовтня, тим простіше, ймовірно, йому потім буде пояснити, що відбулося.

Також прем'єр може вважати, що це вплине рішення, які будуть ухвалюватись щодо нього в майбутньому.

Можна припустити, якщо в Секторі Гази буде встановлена тимчасова ізраїльська адміністрація, то країна може жити в умовах воєнного стану доволі довго. І це дозволить Нетаньягу ще якийсь час утриматись у владі. Потім, можливо, йому вдасться вивернути ситуацію на свою користь та навіть уникнути щонайменше політичної відповідальності за те, що відбулося 7 жовтня,

– підкреслив Ігор Рейтерович.

Політолог додав, що не хотів би вірити в цю версію, тому що вона дуже цинічна, однак потрібно розуміти, що політики іноді мислять дещо іншими категоріями.

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