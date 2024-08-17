Таких у Кремлі немає: коли в російській еліті з'являться сміливці, які "відкриють очі" Путіну

Прорив кордону у Курській області українськими силами одразу не зустрів спротиву з боку окупантів. Можливо це було пов'язано з тим, що військове керівництво та силовики Росії у такий спосіб продемонстрували непокору Владіміру Путіну.

Це імовірно сигнал Путіну від російських генералів щодо того, що війну в Україні необхідно закінчувати. Російська опозиціонерка, політична аналіткиня Ольга Курносова сказала 24 Каналу, що навряд чи в російській владі є людина, яка здатна на такий вчинок щодо очільника Кремля.

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Війна не на життя, а на смерть

Влада в Росії влаштована так, за її словами, що в Кремлі немає нікого, хто б міг прийти до Путіна і сказати: "Володя, досить, ти помилився, треба закінчувати війну".

Так склалося вже давно, і йому ніколи не скажуть такі речі, тому що бояться за своє життя і посаду.

Для того, щоб з'явилась людина, яка б могла йому щось подібне сказати та зробити, потрібно, напевно, пересаджати половину генералів, що залишились, а також почати активно саджати представників ФСБ,

– наголосила опозиціонерка.

Тоді, можливо, на її думку, почалось би ворушіння та виникло розуміння, або вони впораються з Путіним, або він розправиться з ними.

Це війна в середині Росії не на життя, а на смерть. Подивіться, скільки людей помирають за загадкових обставин і не тільки в тюрмі, а також скільки різних генералів вже сидять за ґратами,

– підкреслила Ольга Курносова.

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Старший науковий співробітник Євразійського центру Атлантичної ради Михайло Боцюрків вважає, що ситуація в Курській області могла підштовхнути російських генералів подати сигнал Путіну про те, що війну в Україні потрібно закінчувати. На думку Боцюрківа, "повільна реакція" російських сил безпеки на прорив у Курщині, може свідчити про те, що "генерали і ФСБ кажуть Путіну: "Годі!".