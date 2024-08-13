Перший хаос росіян минув: як події в Курській області впливають на фронт

Українська операція у Курській області показала справжню "могутність" путінської армії, яка нездатна захистити власну територію. До того ж через бойові дії на Курщині росіяни нібито змушені відводити свої війська з двох областей України.

За даними видання The Telegraph, окупанти перекидають частину підрозділів з Херсонської та Харківської областей. Військовий експерт Михайло Жирохов сказав 24 Каналу, чи дійсно Курська операція вже почала впливати на події на найгарячіших напрямках на фронті.

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Чи змінилася ситуація на фронті

За попередньою інформацією, росіяни відводять війська з Харківщини та Херсонщини. Щодо Донецького напрямку такої інформації, на жаль, поки що немає.

Ніякого серйозного зменшення активності росіян ніхто не помітив. Російський тиск практично на всіх напрямках на Донеччині не зупиняється. Особливо окупанти намагаються просунутись на Покровському напрямку,

– зазначив Жирохов.

За його словами, ворог навпаки підсилює своє угрупування на Донеччині завдяки новим частинам. Утім, поменшало ударів керованими авіабомбами.

Як просувається наш наступ

Реальну ситуацію знає буквально декілька людей в країні, адже з українського боку повна інформаційна тиша.

Все, що у нас є це російські телеграм-канали, де з'являються фейки разом зі справжньою інформацією і деякі фото та відео від наших бійців, які викладаються із затримкою в 3 – 4 дні,

– мовив військовий експерт.

Загалом зараз наш наступ дещо почав пробуксовувати. Перший хаос росіян пройшов. Противник перекидає додаткові сили та засоби.

Водночас Сили оборони намагаються просуватися далі, закріпляватися на захопленій території. Втім, задум й цілі Курської операції ворогу досі невідомі, адже військові мовчать.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський сказав, що наші операції – це суто безпекове питання для України, звільнення прикордоння від російських військових.

В українському МЗС також заявили, що ЗСУ не зацікавлені у тому, щоб забирати території Курської області. Однак намагаються захистити життя українців.