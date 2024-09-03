Зеленський сказав, чому Україна не говорила про Курську операцію партнерам

Курська операція Збройних Сил України стала справжньою несподіванкою для наших партнерів. Союзники не знали нічого про цю операцію до її початку.

Про це в інтерв'ю NBC News розповів Володимир Зеленський. Президент зазначив, що про Курську операцію не знали навіть всередині України, передає 24 Канал.

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Чому про Курську операцію нічого не знали партнери

Володимир Зеленський наголосив, що операція ЗСУ в Курській області є невіддільною частиною його "плану перемоги". Проте про нього глава держави не буде розповідати аналогічно, як Україна не розповідала партнерам про Курську область.

Я не скажу, вибачте, я не можу про це говорити. Це як початок нашої, цієї, Курської операції. Попри всю повагу, я не можу про це говорити. Я думаю, що успіх дуже близький до несподіванки,

– сказав український лідер.

Крім цього, глава держави підкреслив, що адміністрація Байдена також не знала про цю операцію. За словами Зеленського, про цю операцію нікого не інформували, але це не питання недовіри.

Президент зазначив, що контрнаступ Києва влітку минулого року не мав значного результату через широкий розголос та рекламування, що дало російським військам достатньо часу для підготовки.

До слова, під час цієї ж розмови Володимир Зеленський заявив, що Україна буде утримувати захоплені території Росії до того часу, поки не змусить Владіміра Путіна сісти за стіл перемовин. Президент наголосив, що представить пропозицію стосовно подальших дій з російськими територіями міжнародним партнерам, зокрема США.