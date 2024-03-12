Що зараз відбувається у населеному пункті Тьоткіно: у легіоні "Свобода Росії" описали ситуацію

Бійці легіону "Свобода Росії" разом із Російським добровольчим корпусом та Сибірським батальйоном почали операцію у Бєлгородській та Курській області країни-агресорки. Однією з гарячих точок є населений пункт Тьоткіно.

Наразі між російськими добровольцями та окупантами тривають бої у селищі Тьоткіно. Про це в етері телемарафону розповів доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський, інформує 24 Канал.

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У Тьоткіному тривають бої

Російський доброволець зазначив, що саме селище перетворилося в "сіру зону", яка непідконтрольна ні російській владі, ні добровольцям.

Вона ("сіра зона" – 24 Канал) зараз посунулася вглиб Росії, і ми проводимо ту саму демілітаризацію прикордонних регіонів, про яку казали раніше,

– запевнив Барановський.

Росіянин також зауважив, що бої навколо населеного пункту то затихають. Це також стосується і найближчих до Тьоткіного сіл та селищ.

"А взагалі там досить широкий фронт, де ми оперуємо. Ми не стоїмо на місці й постійно рухаємося", – наголосив доброволець.

Він також зазначив, що легіон "Свобода Росії" намагається завдавати неочікуваних ударів по путінській армії. Зокрема, росіянин порівняв це із партизанською тактикою.

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