Доля Росії – визначена: Україна зламала головний міф Путіна

Операція "Павутина", яку провела СБУ, продемонструвала низку важливих речей щодо Росії. Вона серйозно вдарила по головному міфу диктатора Путіна.

Про це 24 Каналу розповів спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов, зауваживши, що операція "Павутина" суттєво вдарила по іміджу Росії. Мабуть, усі, окрім Дональда Трампа, побачили, що країна-агресорка дійсно вразлива. Їм не вдається захистити власні надважливі ресурси. І відповісти на це вони можуть лише терором по цивільних.

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В Росії почнеться "параноя"

Як наголосив Богданов, головний міф Росії про її невразливість зламаний. Світ має зрозуміти – якщо Україна отримає достатньо ресурсу, то Росія програє цю війну. Якщо ж військова допомога буде такою, як зараз, то зрештою країна-агресорка втратить можливість продовжувати війну.

І це найважливіший момент. Доля Росії – визначена. Її поразка зараз в руках Трампа. Або в руках того, хто його з часом замінить. Стратегічна поразка Росії визначена самим ходом подій та еволюцією російського режиму,

– підкреслив Богданов.

Крім того, зараз в Росії піде тотальна "параноя". Там почнуть ретельно трусити кожну фуру, виробництво дронів і так далі. Буде багато адміністративних кроків та обмежень, як це часто роблять в диктатурах.

Путін, звісно, розповідатиме, що нічого страшного не сталося. Але полагодити літаки, які Росія вже не виробляли – це на роки.

Маємо розуміти, що впала ще одна червона лінія. Виявилося, що російську ядерну тріаду можна атакувати. Оці всі заяви про "помсту" і так далі. Росія бомбила українські міста до цієї операції. Вони ще й зібрали літаки на аеродромах, які ближче до України, щоб зробити найбільшу терористичну атаку, коли Україна відкине ультиматуми Росії на переговорах. Але їм цього не вдалося зробити,

– зазначив Богданов.

Єдиний спосіб зробити так, щоб Росія не тероризувала Україну – це масоване постачання нашій державі зброї. Воєнний потенціал країни-агресорки має бути знищений. Так Росія не буде загрожувати ні Україні, ні решті Європи. Це мають зрозуміти у США.

Додамо, внаслідок операції "Павутина" вдалося уразити 41 російський літак. Серед них були А-50, Ту-95, Ту-22М3 тощо.