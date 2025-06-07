Виконували свою роботу, – Зеленський про роль російських водіїв в операції "Павутина"
- Російські водії вантажівок не знали про свою участь у спецоперації "Павутина", під час якої українські дрони атакували військові аеродроми в Росії.
- Дрони були замасковані у спеціальних контейнерах з відкидними дахами, які відкривалися дистанційно для запуску.
Російські водії вантажівок не знали про свою участь у масштабній спецоперації "Павутина", яку СБУ здійснила 1 червня. У ході цієї операції Україна атакувала низку військових аеродромів у російському тилу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського для ABC News.
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Яку роль зіграли водії вантажівок
Дрони, які використовувалися для ударів по російських аеродромах, були замасковані у спеціально обладнаних контейнерах з відкидними дахами. Після доставки до місць запуску дахи дистанційно відкривалися, і безпілотники вилітали в напрямку цілей.
Вони (водії вантажівок, – 24 Канал) нічого не знали. Вони просто виконували свою роботу,
– пояснив Володимир Зеленський.
Президент додав, що водії не мали уявлення про справжній вміст вантажів.
Зазначається також, що в операції "Павутина" використовувались лише українські розробки.
Я дуже хотів, щоб ми використовували тільки те, що виробляємо самі. І щоб було чітке розмежування: це – наша зброя, не союзницька,
– підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, за даними розвідки Естонії, російські бомбардувальники Ту-95, які уразили дрони СБУ під час операції "Павутина" 1 червня, були готові до завдання чергових ракетних ударів по Україні.
Відновлення літаків тепер потребуватиме від Росії великих додаткових ресурсів. Насамперед йдеться про посилення внутрішніх заходів безпеки та заходів захисту військ.