Три десятки "двохсотих" та полонені: у ГУР похвалилися здобутками при звільненні Невського

У ГУР Міноборони України повідомили, що під час звільнення селища Невського вдалося знищити 34 окупанти. Окрім того, 3 загарбників вдалося взяти у полон.

У ГУР Міноборони розповіли, що їхня група "Кедр" та воїни з 5 роти 66 Бригади ЗСУ звільнили селище Невське на Луганщині. Ворогу завдали колосальних втрат.

Зауважте За 7 місяців режим Лукашенка передав Росії понад 65 000 тонн боєприпасів, – ЗМІ

В результаті проведеної операції зі звільнення селища Невського знищено 34 окупанти, 3 – взято в полон,

– мовиться у повідомленні.

Наступальна операція українських захисників була блискучою. Сили окупантів вдалося розбити. Загарбники, які вціліли, покинули бронетехніку та відступили з селища.

Зокрема, ворог залишив військовий КАМАЗ з боєкомплектом та дві бойові машини піхоти.

Втрати ворога

Доки у Кремлі брешуть, що "все йде за планом", окупанти все частіше бідкаються через колосальні втрати

Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на 28 жовтня вдалося ліквідувати вже 69 700. Окрім того, знищили:

танків – 2640 (+9 одиниць);

бойових броньованих машин – 5378 (+14 одиниць);

артилерійських систем – 1698 (+8 одиниць);

РСЗВ – 379;

засоби ППО – 192;

літаків – 272 (+1 одиниця);

гелікоптерів – 251 (+2 одиниці);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1401 (+3 одиниці)

крилаті ракети – 351;

кораблі та катери – 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4088 (+10 одиниць);

спеціальна техніка – 151 (+1 одиницю).

Зауважте – Кадиров в істериці через втрати на Херсонщині: дивіться відео