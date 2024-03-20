Це як Кринки: Світан назвав перспективи рейду російських добровольців
Російські добровольці продовжують операцію на територіях Бєлгородської та Курської областей. Вони створили кілька тактичних плацдармів від Тьоткіно до Валуйок.
Ці тактичні плацдарми схожі ті, які мають ЗСУ у Кринках на лівому березі Дніпра. Це 24 Каналу зауважив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.
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Просування російських добровольців
Роман Світан зазначив, що рейдова атака – це вихід на якусь територію, виконання поставленого завдання згідно з бойовим розпорядженням та повернення на стартові позиції. В основному у режимі розвідки боєм.
Є рейдові атаки у закритому режимі, коли ДРГ виконують бойове завдання. А є розвідка боєм, яку зараз виконує кілька національних батальйонів звільнення республік з-під гніту російської імперії. Там є представники, починаючи від Північного Кавказу, закінчуючи Якутією. Як мінімум, понад 20 національностей,
– пояснив він.
Вони мають стратегічне завдання – це звільнення своїх республік з-під гніту Росії, розвал російської імперії. А тактика, якою виконуються ці завдання – наразі це рейдові атаки, які зараз мають продовження.
"На деяких позиціях там створення так званих тактичних плацдармів. Таких, як у нас у Кринках на лівому березі Дніпра. Приблизно такі ж тактичні плацдарми зараз створені, зокрема, на російській території, починаючи від вузької смуги вздовж лінії кордону від Тьоткіно до Валуйок. Там кілька тактичних плацдармів, постійний рух", – підкреслив полковник запасу ЗСУ.
Ці кілька тактичних плацдармів на цей момент розширюються. Триває рух, карта змінюється щодня. Військовий експерт зауважив, що рейд затягнувся. Адже рейдові атаки виконуються протягом 2 – 3 діб. Російські добровольці працюють вже тиждень і роблять це дуже успішно.
Водночас окупанти перекинули недостатньо військ з фронту в Україні на російську територію.
Рейд російських добровольців: головне
- Легіон "Свобода Росії", РДК і "Сибірський батальйон" 12 березня перетнули кордон з Росією у Курській та Бєлгородській областях та оголосили про початок операції з визволення від влади Владіміра Путіна.
- У легіоні "Свобода Росії" розповіли про утворення сірої зони від Тьоткіна до Грайворона і Шебекіно. Мовиться про протяжну ділянку російського прикордоння на Бєлгородщині та Курщині. Також Сибірський батальйон зайняв адміністрацію у селищі Горьківський, що у Бєлгородській області.
- Після тижня бойових дій бійці прозвітували про втрати ворога. За цей час вдалося ліквідувати 1,5 тисячі окупантів, взяти в полон майже 30, а також знищити артилерійські установки й три десятки одиниць легкої бронетехніки. Інформаційно-політичні результати перевершують навіть військові.
- Представник ГУР МО Андрій Юсов повідомив, що українська розвідка допомагає Російському добровольчому корпусу, легіону "Свобода Росії" і Сибірському батальйону, які на території Росії борються з путінським режимом. Він підкреслив, що російські добровольці допомагають українським силам звільнитися від окупантів.