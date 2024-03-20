Це як Кринки: Світан назвав перспективи рейду російських добровольців

Російські добровольці продовжують операцію на територіях Бєлгородської та Курської областей. Вони створили кілька тактичних плацдармів від Тьоткіно до Валуйок.

Ці тактичні плацдарми схожі ті, які мають ЗСУ у Кринках на лівому березі Дніпра. Це 24 Каналу зауважив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

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Просування російських добровольців

Роман Світан зазначив, що рейдова атака – це вихід на якусь територію, виконання поставленого завдання згідно з бойовим розпорядженням та повернення на стартові позиції. В основному у режимі розвідки боєм.

Є рейдові атаки у закритому режимі, коли ДРГ виконують бойове завдання. А є розвідка боєм, яку зараз виконує кілька національних батальйонів звільнення республік з-під гніту російської імперії. Там є представники, починаючи від Північного Кавказу, закінчуючи Якутією. Як мінімум, понад 20 національностей,

– пояснив він.

Вони мають стратегічне завдання – це звільнення своїх республік з-під гніту Росії, розвал російської імперії. А тактика, якою виконуються ці завдання – наразі це рейдові атаки, які зараз мають продовження.

"На деяких позиціях там створення так званих тактичних плацдармів. Таких, як у нас у Кринках на лівому березі Дніпра. Приблизно такі ж тактичні плацдарми зараз створені, зокрема, на російській території, починаючи від вузької смуги вздовж лінії кордону від Тьоткіно до Валуйок. Там кілька тактичних плацдармів, постійний рух", – підкреслив полковник запасу ЗСУ.

Ці кілька тактичних плацдармів на цей момент розширюються. Триває рух, карта змінюється щодня. Військовий експерт зауважив, що рейд затягнувся. Адже рейдові атаки виконуються протягом 2 – 3 діб. Російські добровольці працюють вже тиждень і роблять це дуже успішно.

Водночас окупанти перекинули недостатньо військ з фронту в Україні на російську територію.

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