Коли Трамп почав операцію таємного впливу ЦРУ на Китай: Reuters розповіли подробиці

Дональд Трамп дозволив ЦРУ створювати та поширювати наративи проти уряду Сі Цзіньпіна. Для цього була створена окрема команда.

Агентство поспілкувалося з трьома колишніми американськими чиновниками. Вони на умовах анонімності поділилися деякою інсайдерською інформацією.

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Що відомо про операцію

Події відбулися ще у 2019 році. Широкого розголосу вони набули тільки зараз.

Через 2 роки перебування на посаді президента США Дональд Трамп дозволив Центральному розвідувальному управлінню (ЦРУ) розпочати таємну операцію в китайських соціальних мережах. Її метою було налаштувати жителів Китаю проти уряду Сі Цзіньпіна.

За словами 3 анонімних джерел, у ЦРУ сформували невелику команду шпигунів. Вони використовували фейкові акаунти в інтернеті для створення відповідних наративів. Так, співробітники ЦРУ звинувачували членів уряду у корупції, заявляючи, що високопосадовці отримали гроші нечесним шляхом та сховали їх за кордоном. Також вони називали глобальну ініціативу КНР "Один пояс, один шлях" неефективною та корумпованою.

У матеріалі сказано, що зусилля цієї команди були спрямовані на "розпалювання параної" серед уряду КНР з метою змусити китайську владу витрачати ресурси на боротьбу в інтернеті та "ганятися за привидами". Неназвані співрозмовники заявили, операція ЦРУ стала відповіддю на багаторічні, агресивні та таємні спроби Китаю посилити свій глобальний вплив. До 2024 року про цю операцію не повідомлялося.

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